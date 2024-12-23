Haberler
Yaşam
Squid Game 2. sezon tarihi için geri sayım! Netflix açıkladı: Squid Game yeni sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
00:06
Squid Game 2. sezon tarihi için geri sayım! Netflix açıkladı: Squid Game yeni sezon ne zaman?
Netflix platformunun Dünya çapında en çok izlenen yapımları arasında yer alan Squid Game 2. sezon tarihi ile geri sayımı başlattı. Türkiye'den ve diğer ülkelerden özel fragmanların yayımlandığı diziyle ilgili izleyenlerin beklentisi oldukça yükseldi. Dizinin 2. sezon oyuncu kadrosu ve konusu en çok merak edilenler arasında. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman, kaç bölüm olacak?