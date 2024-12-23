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Giriş Tarihi: 23.12.2024 23:30 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 00:06

Squid Game 2. sezon tarihi için geri sayım! Netflix açıkladı: Squid Game yeni sezon ne zaman?

Netflix platformunun Dünya çapında en çok izlenen yapımları arasında yer alan Squid Game 2. sezon tarihi ile geri sayımı başlattı. Türkiye'den ve diğer ülkelerden özel fragmanların yayımlandığı diziyle ilgili izleyenlerin beklentisi oldukça yükseldi. Dizinin 2. sezon oyuncu kadrosu ve konusu en çok merak edilenler arasında. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman, kaç bölüm olacak?

Squid Game 2. sezon tarihi için geri sayım! Netflix açıkladı: Squid Game yeni sezon ne zaman?

Squid Game 2. sezon ne zaman yayımlanacak belli oldu. Güney Kore yapımı bir drama dizisi ikinci sezonuyla bekleniyor. Dizi takipçileri şimdiden ekran başında yerlerini aldı. Aksiyon, gerilim, dram türlerindeki yapımın senarist ve yönetmen koltuğunda Hwang Dong-hyuk oturuyor. İşte, Squid Game yeni sezon tarihi...

Squid Game 2. sezon tarihi için geri sayım! Netflix açıkladı: Squid Game yeni sezon ne zaman?

SQUID GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Squid Game yeni sezon tarihi Netflix tarafından duyuruldu. Güney Kore sokak oyunlarının tehlikeli hale getirildiği formatta yeni oyunların neler olacağı merak ediliyor.

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Squid Game 2. sezon tarihi için geri sayım! Netflix açıkladı: Squid Game yeni sezon ne zaman?

Squid Game ikinci sezon 26 Aralık tarihinde yayında olacak.

Daha önce 9 bölüm yayımlanan 1. sezonu ile takip edilen dizide heyecan dorukta.

Squid Game 2. sezon tarihi için geri sayım! Netflix açıkladı: Squid Game yeni sezon ne zaman?

SQUID GAME YENİ SEZON OYUNCU KADROSU

Squid Game 2. sezon oyuncuları arasında yeni isimlerle birlikte tanıdık yüzler de yer alacak:

Lee Jung-jae
Park Hae-soo
Yeong-su Oh
Anupam Tripathi
HoYeon Jung
Wi Ha-joon
Heo Sung-tae
Kim Joo-ryoung
Yoo Sung-joo
Lee Yoo-mi
Kim Si-hyun
Lee Sang-hee
Kim Yun-tae
Lee Ji-ha
Kwak Ja-hyoung
Chris Chan
Gong Yoo
Lee Byung-hun
Kim Young-ok
Cho Ah-in
Kang Mal-geum
Park Hye-jin
Park Si-wan

Squid Game 2. sezon tarihi için geri sayım! Netflix açıkladı: Squid Game yeni sezon ne zaman?

İLK SEZONDA NELER OLDU?

Boşanmış ve borçlu bir şoför olan Seong Gi-hun, büyük bir nakit ödül şansı için bir dizi çocuk oyunu oynamaya davet edilir. Teklifi kabul ederek bilinmeyen bir yere götürülür ve kendisini benzer büyük borçlara sahip 455 diğer oyuncu arasında bulur. Yeşil renkli eşofman giydirilen oyuncular, Front Man tarafından denetlenen oyunlarla birlikte kırmızı tulumlu maskeli korumalar tarafından her zaman gözetim altında tutulur.

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