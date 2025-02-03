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SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix tarihi açıkladı! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 01:23
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
01:23
SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix tarihi açıkladı! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan Squid Game'in 3. sezonu için heyecan dorukta. Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, kısa süre önce üçüncü sezonun geleceğini müjdelemişti. Dizinin hayranları, yeni sezon için sabırsızlanırken, Netflix'ten de önemli bir açıklama geldi. Netflix tarafından yapılan duyuruda 3. sezonunun aynı zamanda dizinin final sezonu olacağı açıklandı. Peki; Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, Squid Game yeni sezon tarihi ve tüm detaylar.