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Giriş Tarihi: 03.02.2025 01:23 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 01:23

SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix tarihi açıkladı! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan Squid Game'in 3. sezonu için heyecan dorukta. Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, kısa süre önce üçüncü sezonun geleceğini müjdelemişti. Dizinin hayranları, yeni sezon için sabırsızlanırken, Netflix'ten de önemli bir açıklama geldi. Netflix tarafından yapılan duyuruda 3. sezonunun aynı zamanda dizinin final sezonu olacağı açıklandı. Peki; Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, Squid Game yeni sezon tarihi ve tüm detaylar.

SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix tarihi açıkladı! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

İlk iki sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Güney Kore yapımı distopik gerilim dizisi Squid Game tüm dünyada büyük bir heyecanla takip ediliyor. Netflix, Squid Game 3. sezon hakkında heyecan verici bir açıklama yaptı ve 2025'te yeni sezonun izleyicilerle buluşacağını duyurdu. Netflix, bu sezonun gerilimin zirveye ulaşacağı ve finalin büyük bir heyecanla izleneceği bir dönem olacağına da vurgu yaptı. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix tarihi açıkladı! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME 3. SEZON GELİYOR!

Squid Game'in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı duyurulmuştu.

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SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix tarihi açıkladı! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME 3.⁠ ⁠SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix tarafından yapılan açıklamada, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" ifadelerine yer verilmişti. Netflix yaptığı son dakika açıklamasıyla Squid Game 3. sezonun 27 Haziran tarihinde yayınlanacağını duyurdu!

SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix tarihi açıkladı! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

HWANG DONG-HYUK DOĞRULAMIŞTI

Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğrulamıştı.

Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıklamıştı.

SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix tarihi açıkladı! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?

Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.

Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.

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