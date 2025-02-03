SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix tarihi açıkladı! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

İlk iki sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Güney Kore yapımı distopik gerilim dizisi Squid Game tüm dünyada büyük bir heyecanla takip ediliyor. Netflix, Squid Game 3. sezon hakkında heyecan verici bir açıklama yaptı ve 2025'te yeni sezonun izleyicilerle buluşacağını duyurdu. Netflix, bu sezonun gerilimin zirveye ulaşacağı ve finalin büyük bir heyecanla izleneceği bir dönem olacağına da vurgu yaptı. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?