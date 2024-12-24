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Stajyer maaşı zammı 2025 ocak: Asgari ücret ile artıyor! Staj ücretleri ne kadar olacak, nasıl hesaplanıyor?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
20:20
Stajyer maaşı zammı 2025 ocak: Asgari ücret ile artıyor! Staj ücretleri ne kadar olacak, nasıl hesaplanıyor?
Stajyer maaşı zammı 2025 ocak için araştırma konusu oldu. Yeni asgari ücret ile değişen kalemler arasında yer alan rakamla ilgili lise ve üniversite öğrencilerinin meraklı bekleyişi başladı. Brüt asgari ücretin %30'u oranında hesaplanan maaş için araştırmalar hız kazandı. Peki, staj ücretleri ne kadar olacak, nasıl hesaplanıyor? İşte, ayrıntılar...