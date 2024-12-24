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Haberler Yaşam Stajyer maaşı zammı 2025 ocak: Asgari ücret ile artıyor! Staj ücretleri ne kadar olacak, nasıl hesaplanıyor?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 20:13 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 20:20

Stajyer maaşı zammı 2025 ocak: Asgari ücret ile artıyor! Staj ücretleri ne kadar olacak, nasıl hesaplanıyor?

Stajyer maaşı zammı 2025 ocak için araştırma konusu oldu. Yeni asgari ücret ile değişen kalemler arasında yer alan rakamla ilgili lise ve üniversite öğrencilerinin meraklı bekleyişi başladı. Brüt asgari ücretin %30'u oranında hesaplanan maaş için araştırmalar hız kazandı. Peki, staj ücretleri ne kadar olacak, nasıl hesaplanıyor? İşte, ayrıntılar...

Stajyer maaşı zammı 2025 ocak: Asgari ücret ile artıyor! Staj ücretleri ne kadar olacak, nasıl hesaplanıyor?

Stajyer maaşı ocak zammı hesaplama işlemleri başlıyor. Yeni asgari ücretin etkilediği kalemler arasında yer alan stajyer maaşları yeni rakamlar birlikte takip edilecek. Peki; 2025 staj ücretleri ne kadar olacak?

Stajyer maaşı zammı 2025 ocak: Asgari ücret ile artıyor! Staj ücretleri ne kadar olacak, nasıl hesaplanıyor?

STAJYER MAAŞI HESAPLAMA

Stajyer maaş hesaplamasında o senenin net asgari ücret tutarından, asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek stajyer öğrencinin alması gereken aylık maaş miktarına ulaşılır.

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Stajyer maaşı zammı 2025 ocak: Asgari ücret ile artıyor! Staj ücretleri ne kadar olacak, nasıl hesaplanıyor?

2025 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Syaj yapan lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni Asgari Ücret artış oranı kadar yükselecek.

2024 yılı asgari ücret tutarının açıklanması sonrasında stajyer ücretlerinin

20'den çok personel - 5.101 TL
20'den az personel - 2.550 TL

olduğu öngörüldü.

Stajyer maaşı zammı 2025 ocak: Asgari ücret ile artıyor! Staj ücretleri ne kadar olacak, nasıl hesaplanıyor?

Yeni rakam asgari ücret 2025 ardından belli olacak.

Stajyer maaşı zammı 2025 ocak: Asgari ücret ile artıyor! Staj ücretleri ne kadar olacak, nasıl hesaplanıyor?
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