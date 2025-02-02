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Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? 2025 Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
14:33
Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? 2025 Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak?
Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşların gündeminde "Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak" sorusu yer alıyor. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları ışığında kira artışında dikkate alınacak zam oranı da belirleniyor. Peki, 2025 Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak? İşte detaylar.