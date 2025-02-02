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Giriş Tarihi: 02.02.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 14:33

Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? 2025 Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak?

Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşların gündeminde "Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak" sorusu yer alıyor. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları ışığında kira artışında dikkate alınacak zam oranı da belirleniyor. Peki, 2025 Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak? İşte detaylar.

Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? 2025 Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak?

TÜİK tarafından açıklanacak olan ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamları doğrultusunda şubat ayı kira zammı oranı da netlik kazanacak. Ocak ayında yüzde 58.51 olarak belirlenen zam oranına ilişkin, Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak, yüzde kaç olacak sorusu yanıt arıyor. İşte detaylar.

Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? 2025 Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak?

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI 2025 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Ocak ayı enflasyon rakamları 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Şubat ayı kira artış oranı da enflasyon oranlarının açıklanması ile hesaplanacak.

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Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? 2025 Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak?

OCAK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

TÜFE rakamlarına göre belirlenen kira artış oranları yaklaşık iki yıl boyunca fahiş kira artışları ile mücadele etme amacıyla yüzde 25'le sınırlandırıldı. Temmuz 2024 tarihinden itibaren bu sınır kaldırıldı. Aralık ayında kira zam oranı yüzde 60,45 olarak hesaplandı.

Ocak ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden hesaplanan rakamlar üzerinden kira zammı verecek. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre on iki aylık ortalamalara göre kira zammı oranı yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? 2025 Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak?

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Geçtiğimiz aylarda kira zamlarında uygulanan %25'lik sınır kaldırılmış ve yeniden enflasyon oranlarına dayalı sisteme geçilmişti. Kira artışları, TÜFE oranları temel alınarak hesaplanıyor.

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