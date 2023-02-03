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Giriş Tarihi: 03.02.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 10:07

Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Ocak enflasyon oranı ile 2023 Kira artış oranı hesaplama

Kira artış oranı hesaplama işlemleri TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılan ocak ayı enflasyon oranı ile birlikte değerlendirilmeye başladı. TEFE – TÜFE rakamlarının etkili olduğu kira zammı Adalet Bakanlığı kararı ile sabitlenmişti. Kararın geçerlilik tarihi sorgulanmaya başladı. Şubat kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmayı sağlayan güncel kira artışı sorgulanıyor. Peki, 2023 Şubat kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, hesaplaması nasıl yapılır? İşte, son durum…

Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Ocak enflasyon oranı ile 2023 Kira artış oranı hesaplama

Şubat kira artış oranı hesaplama işlemleri başladı. 3 Şubat bugün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı kira zammı üzerinde belirleyici rol oynuyor. Ancak bir süredir sabit kira artışı uygulanıyor. Düzenlemenin geçerlilik tarihi bu yıl içinde tamamlanacak. Bu sebeple 2023 Şubat ayı kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı soruları yanıt aramaya başladı. Peki, TEFE – TÜFE oranları ardından kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? İşte, detaylar…

Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Ocak enflasyon oranı ile 2023 Kira artış oranı hesaplama

2023 OCAK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %86,46, aylık %4,15 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %86,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %125,53 artış gösterdi.

Enflasyon oranı aylık bazda yüzde 6,65 yıllık bazda ise yüzde 57,68 olarak gerçekleşti.

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Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Ocak enflasyon oranı ile 2023 Kira artış oranı hesaplama

2023 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Ocak enflasyon oranı ile 2023 Kira artış oranı hesaplama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.

Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Ocak enflasyon oranı ile 2023 Kira artış oranı hesaplama

KİRA DÜZENLEMESİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın yaptığı ortak çalışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Vergi kanunlarımızda ve diğer kanunlarımızda bu konularla alakalı yeterli mevzuatlar var. O mevcut mevzuattan da ilham alarak oradaki bazı öneriler kanunda geçen kısımlar var. Oradaki bazı rakamlar, oranları biz 'Acaba bu dönemde fahiş kira artışları karşılığında bunu uygulayabilir miyiz?' bakılıyor.

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