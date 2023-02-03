Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Ocak enflasyon oranı ile 2023 Kira artış oranı hesaplama

Kira artış oranı hesaplama işlemleri TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılan ocak ayı enflasyon oranı ile birlikte değerlendirilmeye başladı. TEFE – TÜFE rakamlarının etkili olduğu kira zammı Adalet Bakanlığı kararı ile sabitlenmişti. Kararın geçerlilik tarihi sorgulanmaya başladı. Şubat kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmayı sağlayan güncel kira artışı sorgulanıyor. Peki, 2023 Şubat kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, hesaplaması nasıl yapılır? İşte, son durum…