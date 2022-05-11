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Haberler Yaşam Sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 11.05.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 14:42

Sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza sorgulama ekranı

11 Mayıs Çarşamba günü İstanbul su kesintisi yaşanan bölgeler tek tek açıklanırken sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. Metropol kent İstanbul'un 10 ilçesindeki bazı mahallelerde arızalar ve şebeke hattı yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. Bugün Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'un bazı mahallelerinde kesintisi yaşanıyor. Peki Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 11 Mayıs 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza sorgulama ekranı

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 11 Mayıs 2022 su kesinti listesi açıklandı. Çarşamba günü İstanbul'da belli mahallelerde uzun süren su kesintisi yaşanıyor. İlgili kurumda duyurulan güncel su kesintileri listesi ile şehir genelinde yaşanan ve yaşanacak olan planlı kesintiler önceden öğreniliyor. Peki Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 11 Mayıs 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza sorgulama ekranı

Sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza sorgulama ekranı

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ tarafından su kesintisi programı güncel olarak duyuruldu. Bu sayede kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenen vatandaşlar İstanbul su kesintisi gün ve saati şöyle;

İSTANBUL'DA 10 İLÇEDE ARIZAYLA YENİLEME KAYNAKLI SU KESİNTİSİ

İstanbul'un 10 ilçesindeki bazı mahallelerde arızalar ve şebeke hattı yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Üsküdar'da 150 milimetre çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle Mehmet Akif Ersoy ve Kirazlıtepe mahallelerine su verilemiyor. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından saat 16.00'da bölgeye su verilmesi planlanıyor.

Maltepe'de yürütülen şebeke hattı yenileme çalışmaları sebebiyle Küçükyalı Merkez ve Altıntepe mahallelerine 16.00'ya kadar su verilemeyecek.

Eyüpsultan'a bağlı Emniyettepe Mahallesi'ne, Fatih'e bağlı Yedikule ile Kocamustafapaşa mahallelerine, Çatalca'nın Karacaköy Merkez Mahallesi'ne, Ümraniye Site ve Armağanevler mahallelerine 100 milimetre çaplı şebeke hattı arızaları sebebiyle su verilemiyor. Arızaların saat 15.00'te tamamlanarak bölgelere su verilmesi hedefleniyor.

ESENYURT'UN TAMAMINA SU VERİLEMİYOR

Şahintepe isale hattındaki vantuz patlaması sebebiyle Esenyurt'un tamamına su verilemezken Arnavutköy'e bağlı Yassıören, Ömerli, Boğazköy, İstiklal ile Hastane mahalleleri, Avcılar'a bağlı Yeşilkent, Üniversite, Mustafa Kemalpaşa, Firuzköy, Merkez mahalleleri, Başakşehir'e bağlı Bahçeşehir 1. Kısım ile bazı mahallerde su kesintisi yaşanıyor.

Ekiplerin çalışması devam ederken bölgelere saat 15.00'ten sonra su verilmesi planlanıyor.

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Sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza sorgulama ekranı

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 11 MAYIS 2022

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Ömerli Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Hastane Mah
Arıza Sebebi : Vantuz Arızası
Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi : Vantuz Arızası
Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : Vantuz Arızası
Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza sorgulama ekranı

Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Yeşilkent Mah,Talatpaşa Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Yunus Emre Mah,Zafer Mah,Çınar Mah,Bağlarçeşme Mah,Esenkent Mah,Fatih Mah,Aşık Veysel Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Namık Kemal Mah,Orhan Gazi Mah,Pınar Mah,Mehterçeşme Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : Vantuz Arızası
Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Merkez Mah,Altıntepe Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 11.05.2022 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Karacaköy Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 12:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza sorgulama ekranı
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