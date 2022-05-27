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Haberler Yaşam Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Mayıs 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı
Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 10:42

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Mayıs 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 27 Mayıs 2022 su kesinti listesini duyurdu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte İSKİ arıza su kesintisi programı listesi 27 Mayıs 2022

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Mayıs 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı

27 Mayıs 2022 Cuma günü İstanbul su kesintisi yaşanan bölgeler tek tek açıklanırken sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. Bugün Beykoz, Beyoğlu, Maltepe gibi bazı mahallelerinde kesintisi yaşanıyor. Peki Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 27 Mayıs 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Mayıs 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Zerzevatçı Mah,Polonezköy Mah,İncirköy Mah,Örnekköy Mah,Mahmutşevketpaşa Mah,Elmalı Mah,Acarlar Mah,Gümüşsuyu Mah,Görele Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Kavacık Terfi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 27.05.2022 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacıahmet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2022 09:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : İdealtepe Mah,Çınar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 27.05.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Mayıs 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı

Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah,Ahmet Yesevi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2022 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2022 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2022 09:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Mayıs 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Mayıs 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı
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