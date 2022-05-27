Haberler Yaşam Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Mayıs 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı

Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 10:42

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 27 Mayıs 2022 su kesinti listesini duyurdu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte İSKİ arıza su kesintisi programı listesi 27 Mayıs 2022