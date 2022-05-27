Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Mayıs 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Zerzevatçı Mah,Polonezköy Mah,İncirköy Mah,Örnekköy Mah,Mahmutşevketpaşa Mah,Elmalı Mah,Acarlar Mah,Gümüşsuyu Mah,Görele Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Kavacık Terfi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 27.05.2022 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacıahmet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2022 09:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : İdealtepe Mah,Çınar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 27.05.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.