Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.01.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 07.01.2022 08:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Müeyyetzade Mah,Tom Tom Mah,Şahkulu Mah,Ömer Avni Mah,Bereketzade Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Emekyemez Mah,Hacı Mimi Mah,Firuz Ağa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.01.2022 07:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.