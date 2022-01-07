Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ tarafından su kesintisi programı güncel olarak duyuruldu. Bu sayede kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenen vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusuna da cevap alıyor. İlgili kurumda duyurulan güncel su kesintileri listesi ile şehir genelinde yaşanan ve yaşanacak olan planlı kesintiler önceden öğreniliyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi 7 Ocak 2021