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Haberler Yaşam Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi
Giriş Tarihi: 07.01.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 08:59

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ tarafından su kesintisi programı güncel olarak duyuruldu. Bu sayede kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenen vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusuna da cevap alıyor. İlgili kurumda duyurulan güncel su kesintileri listesi ile şehir genelinde yaşanan ve yaşanacak olan planlı kesintiler önceden öğreniliyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi 7 Ocak 2021

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Cuma günü İstanbul'da belli mahallelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 7 Ocak 2022 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Peki sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.01.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 07.01.2022 08:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Müeyyetzade Mah,Tom Tom Mah,Şahkulu Mah,Ömer Avni Mah,Bereketzade Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Emekyemez Mah,Hacı Mimi Mah,Firuz Ağa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.01.2022 07:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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