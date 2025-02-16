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Sultangazi'de sır ölüm! Kaza mı cinayet mi ? "Bir çocuk indi babamı vurdular dedi ama..."
Giriş Tarihi: 16.02.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
16:54
Sultangazi'de sır ölüm! Kaza mı cinayet mi ? "Bir çocuk indi babamı vurdular dedi ama..."
Sultangazi'de evde temizlenen silahın ateş alması sonucu hastaneye kaldırılan evli ve 46 yaşındaki 3 çocuk babası Faruk Kalburcu hayatını kaybetti. Kalburcu'nun cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim almaya gelen ailesi olayın kaza olmadığını Kalburcu'nun eşi Pınar Kalburcu (40) ve evini ziyarete gelen baldızı 33 yaşındaki Çiğdem B. tarafından öldürüldüğünü iddia ederken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Üzüntülü baba İsa Bağdatlı, "Gelin Pınar Kalburcu ve baldız planlı bir şeyler yaptılar ama açığa çıkarmıyorlar" dedi. Faruk Kalburcu'nun ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, Kalburcu'nun eşi Pınar Kalburcu ve baldızı Çiğdem B.'yi gözaltına aldı.