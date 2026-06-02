Haberler Yaşam SÜPER EL NİNO GELİYOR! Süper El Nino nedir, etkileri nelerdir, Türkiye'de hissedilecek mi?
Giriş Tarihi: 02.06.2026 15:09

2026 Haziran ayının gelmesi ile hava sıcaklarında artış meydana geldi. Dünya genelinde meteoroloji uzmanları ve iklim bilimciler tarafından yapılan ölçümler, gezegenin yakın bir tarihte yeni bir sıcaklık rekoruna imza atabileceğini gösteriyor. Bu durumda "Süper El Niño" tekrardan gündeme geldi. Peki Süper El Niño nedir, etkileri nelerdir? İşte detaylar…

Meteoroloji tarafından yayınlanan verilere göre, bu yaz sıcaklıkların mevsim normallerin üzerinde geçeceği tahmin ediliyor. Uzmanların radarındaki bu küresel hareketliliğin arkasında ise Süper El Niño yer alıyor. Bilim insanlarının "Süper El Nino" uyarılarının ardından, bu güçlü iklim olayının 2026 yılının ikinci yarısından itibaren etkisini arttırabileceği ön plana çıktı.

SÜPER EL NİÑO NEDİR?

Okyanus suyu sıcaklıklarının normal değerlerin 2 ila 2,5 derece üzerine çıktığı daha güçlü evrelere bilim dünyasında "Süper El Niño" adı verilir.

Uzmanlar, bu güçlü evrelerin küresel sıcaklık ortalamalarını yukarı taşıdığını ifade ediyor. Mevcut iklim modelleri de önümüzdeki aylarda bu döngünün etkisiyle yeni sıcaklık rekorlarının kapısının aralanabileceğine işaret ediyor.

SÜPER EL NİNO ETKİLERİ NELERDİR?

Bu doğa olayı, küresel hava durumunda belirgin değişimlere yol açar. Dünyanın farklı bölgeleri bu döngüden farklı şekillerde etkilenir:

Kuraklık: Genellikle Avustralya ve Güneydoğu Asya gibi bölgelerde yağışlar azalır ve mevsim normallerinin altında bir kuraklık yaşanabilir.

Yağış Artışı: Güney Amerika'nın pasifik kıyıları ve ABD'nin bazı güney eyaletleri ise normalden daha fazla yağış alabilir.


Tarım ve Ekonomi: Hava durumundaki bu yer değiştirmeler; kahve, pirinç ve şeker gibi küresel ölçekte üretilen tarım ürünlerinin hasat dönemlerini etkileyebilir.

TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Türkiye'de yaz aylarında daha sıcak ve kurak bir havanın olabileceği belirtiliyor. Ayrıca iklim uzmanları, küresel ısınmaya dikkat çekerek Türkiye'de 2026 yazının son yılların en sıcak dönemlerinden biri olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

GEÇMİŞTEKİ ACI TECRÜBELER

El Nino'nun yıkıcı gücü hafife alınacak bir durum değil. Bugüne kadar kaydedilen en güçlü El Nino olan 1997-1998 döngüsünde dünya genelinde yaklaşık 23.000 kişi hayatını kaybetmiş ve günümüz kurlarıyla on milyarlarca dolarlık maddi hasar oluşmuştu. Benzer şekilde 2015 yılında Avrupa'da ve İngiltere'de görülen tarihi sel felaketlerinin sorumlusu da yine bu hava olayıydı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

