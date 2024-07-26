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SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI 2024 | Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
10:46
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finali için geri sayım başladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin bilet fiyatları da belli oldu. Süper Kupa bilet fiyatları yanı sıra satışa çıkacağı tarih de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali 3 Ağustos Cumartesi günü saatler 20.45'i gösterdiğinde oynanacak. Peki, Süper Kupa bilet fiyatları 2024 ne kadar? Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte detaylar;