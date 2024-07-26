SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI 2024 | Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Okan Burak yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Michy Batshuayi ve Elias Jelert ile kadrosunu güçlendirdi. Diğer tarafta Beşiktaş ise, İmmobile, Rafa Silva ve Paulista gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Peki, Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte Süper Kupa bilet fiyatları 2024…