Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI 2024 | Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:46

SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI 2024 | Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finali için geri sayım başladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin bilet fiyatları da belli oldu. Süper Kupa bilet fiyatları yanı sıra satışa çıkacağı tarih de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali 3 Ağustos Cumartesi günü saatler 20.45'i gösterdiğinde oynanacak. Peki, Süper Kupa bilet fiyatları 2024 ne kadar? Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte detaylar;

SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI 2024 | Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Okan Burak yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Michy Batshuayi ve Elias Jelert ile kadrosunu güçlendirdi. Diğer tarafta Beşiktaş ise, İmmobile, Rafa Silva ve Paulista gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Peki, Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte Süper Kupa bilet fiyatları 2024…

SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI 2024 | Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

SÜPER KUPA GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Turkcell Süper Kupa 2024 müsabakası öncesi Riva'da organizasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Müsabakasının kura çekimi sonrası tribün dağılımı belli oldu. Galatasaray taraftarı batı ve güney tribünlerinde yer alırken Beşiktaş taraftarı ise doğu ve kuzey tribünlerinde maçı takip edebilecek. Süper Kupa maçının biletleri 30 Temmuz'da satışa sunulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI 2024 | Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

SÜPER KUPA BİLETİ NE KADAR?

Bilet fiyatları kale arkaları 600 TL, Doğu-Batı tribünleri 1200 TL olarak belirlendi. Biletler, 30 Temmuz 2024 Salı günü www.passo.com.tr sitesinden satışa çıkarılacaktır. Tüm bilet satış detayları passolig sitesinde yer alacaktır.

SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI 2024 | Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper kupa maçında karşılaşacak. Karşılaşma 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te oynanacak. Süper Kupa maçı İstanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI 2024 | Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

GALATASARAY'IN 18, BEŞİKTAŞ'IN 9 KUPASI VAR!

2023-2024 sezonunda topladığı 102 puanla şampiyon olan Galatasaray daha önce tarihinde 17 kez Süper Kupa mutluluğu yaşadı. Galatasaray, Beşiktaş karşısında galip gelerek 18. kez kupayı kazanmak istiyor. Galatasaray'ın rakibi Beşiktaş'ın müzesinde ise 9 Süper Kupa bulunuyor. İşte, geçmiş yıllara göre Süper kupa galipleri;

SON DAKİKA