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Haberler Yaşam SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024 | Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 09:58

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024 | Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa final tarihi 2024 futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak Galatasaray ise lig kupasını göğüsleyerek bu finali oynamaya hak kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla birlikte, Süper Kupa finali tarihi, saati ve karşılaşmanın oynanacağı stadyuma ilişkin bilgileri duyurdu. Peki, Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Süper Kupa Final tarihi 2024

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024 | Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile 2023-2024 sezonu Türkiye Süper Lig kazananı Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçına ilişkin detaylar belli oldu. TFF karşılaşmaya ilişkin stat bilgisi, tarih ve saat bilgilerini paylaştı. Süper Kupa finali iki takımın da yeni sezon öncesi oynayacağı ilk resmi maçları olacak. Peki, Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Süper Kupa final tarihi detayları

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024 | Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER KUPA FİNALİ 2024: BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper kupa maçında karşılaşacak. Karşılaşma 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te oynanacak. Süper Kupa maçı İstanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024 | Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY'IN 18, BEŞİKTAŞ'IN 9 KUPASI VAR!

2023-2024 sezonunda topladığı 102 puanla şampiyon olan Galatasaray daha önce tarihinde 17 kez Süper Kupa mutluluğu yaşadı. Galatasaray, Beşiktaş karşısında galip gelerek 18. kez kupayı kazanmak istiyor. Galatasaray'ın rakibi Beşiktaş'ın müzesinde ise 9 Süper Kupa bulunuyor. İşte, geçmiş yıllara göre Süper kupa galipleri;

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024 | Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig'de ise 2024-2025 sezonunda ilk düdük 9 Ağustos'ta çalacak. 1. hafta karşılaşmaları 9,10,11,12 Ağustos'ta tamamlanacak.

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024 | Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak. 2024-2025 sezonu 1 Haziran 2025'te sona erecek.

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