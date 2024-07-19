SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024 | Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile 2023-2024 sezonu Türkiye Süper Lig kazananı Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçına ilişkin detaylar belli oldu. TFF karşılaşmaya ilişkin stat bilgisi, tarih ve saat bilgilerini paylaştı. Süper Kupa finali iki takımın da yeni sezon öncesi oynayacağı ilk resmi maçları olacak. Peki, Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Süper Kupa final tarihi detayları