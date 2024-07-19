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SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024 | Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
09:58
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa final tarihi 2024 futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak Galatasaray ise lig kupasını göğüsleyerek bu finali oynamaya hak kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla birlikte, Süper Kupa finali tarihi, saati ve karşılaşmanın oynanacağı stadyuma ilişkin bilgileri duyurdu. Peki, Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Süper Kupa Final tarihi 2024