SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: 8 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

Süper Lig güncel puan durumu tablosu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugün Fenerbahçe Alanyaspor karşısında galibiyet ile ayrılarak zirve ile puan farkını azaltmanın hesaplarını yapıyor. Diğer tarafta yeni teknik direktörü ile ivme yakalamak isteyen Beşiktaş ise zorlu Sivasspor deplasmanına konuk olacak. İşte güncel Süper lig puan durumu