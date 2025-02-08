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SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: 8 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
14:49
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: 8 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?
Süper Lig'de zirve yarışı hız kesmeden devam ediyor. Lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasındaki puan farkı sürüyor. Sarı lacivertliler, bugün Alanyaspor deplasmanında galibiyet alarak farkı maç fazlasıyla da olsa azaltmak istiyor. Öte yandan yeni teknik direktörü ile yapılanma aşamasına giren Beşiktaş ise zorlu Sivas deplasmanına gidecek. Peki, 8 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu;