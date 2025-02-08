Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: 8 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 14:49

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: 8 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

Süper Lig'de zirve yarışı hız kesmeden devam ediyor. Lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasındaki puan farkı sürüyor. Sarı lacivertliler, bugün Alanyaspor deplasmanında galibiyet alarak farkı maç fazlasıyla da olsa azaltmak istiyor. Öte yandan yeni teknik direktörü ile yapılanma aşamasına giren Beşiktaş ise zorlu Sivas deplasmanına gidecek. Peki, 8 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu;

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: 8 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

Süper Lig güncel puan durumu tablosu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugün Fenerbahçe Alanyaspor karşısında galibiyet ile ayrılarak zirve ile puan farkını azaltmanın hesaplarını yapıyor. Diğer tarafta yeni teknik direktörü ile ivme yakalamak isteyen Beşiktaş ise zorlu Sivasspor deplasmanına konuk olacak. İşte güncel Süper lig puan durumu

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: 8 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Galatasaray 57 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 51 puanla ikinci sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE ALANYASPOR'A KONUK OLUYOR

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında üç puan arayacak. Karşılaşma saatler 16.00'ı gösterdiğinde başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: 8 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

BEŞİKTAŞ ZORLU SİVASSPOR DEPLASMANINDA

Beşiktaş ise, zorlu Sivasspor deplasmanında galibiyet arayacak. Karşılaşma saatler 19.00'ı gösterdiğinde başlayacak.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: 8 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA