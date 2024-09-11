Giriş Tarihi: 11.09.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
14:27
Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Trendyol Süper Lig 5. Hafta maçları neler, puan durumu nasıl?
Trendyol Süper Lig maçlarına UEFA Uluslar Ligi milli maçlar için ara verildi. Binlerce taraftar ve futbolsever maçların yeniden ne zaman başlayacağını merak ediyor. Süper Lig heyecanı 5. hafta gerçekleşecek müsabakalarla devam edecek. Uluslar B Ligi 4. Grup 2. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı İzlanda ile karşı karşıya geldi. veay yıldızlılar, İzlanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Vatandaşlar milli maç galibiyetinin ardından lig maçlarının tarihini ve güncel puan durumunu araştırmaya başladı. İşte, Trendyol Süper Lig 5. Hafta maç fikstürü ve güncel puan durumu...