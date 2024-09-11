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Giriş Tarihi: 11.09.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:27

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Trendyol Süper Lig 5. Hafta maçları neler, puan durumu nasıl?

Trendyol Süper Lig maçlarına UEFA Uluslar Ligi milli maçlar için ara verildi. Binlerce taraftar ve futbolsever maçların yeniden ne zaman başlayacağını merak ediyor. Süper Lig heyecanı 5. hafta gerçekleşecek müsabakalarla devam edecek. Uluslar B Ligi 4. Grup 2. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı İzlanda ile karşı karşıya geldi. veay yıldızlılar, İzlanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Vatandaşlar milli maç galibiyetinin ardından lig maçlarının tarihini ve güncel puan durumunu araştırmaya başladı. İşte, Trendyol Süper Lig 5. Hafta maç fikstürü ve güncel puan durumu...

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Trendyol Süper Lig 5. Hafta maçları neler, puan durumu nasıl?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lih 5. hafta maç fikstürünü duyurdu. UEFA Uluslar Ligi maçları ise ekim aında devam edecek. Binlerce taraftar maçların yeniden başlamasını dört gözle bekliyor. Peki, Trendyol Süper Lig maçalrı ne zaman başlayacak, güncel puan durumu nasıl?

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Trendyol Süper Lig 5. Hafta maçları neler, puan durumu nasıl?

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi ikinci maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda maçı ile milli ara sona erdi.

Süper Lig'de 5. hafta 14 Eylül cumartesi günü saat 17.00'de Sivasspor- Gaziantep FK mücadelesi ile başlayacak

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Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Trendyol Süper Lig 5. Hafta maçları neler, puan durumu nasıl?

SÜPER LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU!

14 Eylül Cumartesi

17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Trendyol Süper Lig 5. Hafta maçları neler, puan durumu nasıl?

15 Eylül Pazar

17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Trendyol Süper Lig 5. Hafta maçları neler, puan durumu nasıl?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN TABLOSU

1.FENERBAHÇE (10)
2.GALATASARAY (9)
3.BEŞİKTAŞ (9)
4.İKAS EYÜPSPOR (8)
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ (7)
6.GÖZTEPE (6)
7.SAMSUNSPOR (6)
8.KASIMPAŞA (5)
9.TÜMOSAN KONYASPOR (4)
10.NET GLOBAL SİVASSPOR (4)
11.ANTALYASPOR (4)
12.ÇAYKUR RİZESPOR (4)
13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ (3)
14.SİPAY BODRUM FK (3)
15.TRABZONSPOR (2)
16.CORENDON ALANYASPOR (2)
17.BELLONA KAYSERİSPOR (1)
18.ATAKAŞ HATAYSPOR (1)
19.ADANA DEMİRSPOR (1)

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