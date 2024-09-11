Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Trendyol Süper Lig 5. Hafta maçları neler, puan durumu nasıl?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lih 5. hafta maç fikstürünü duyurdu. UEFA Uluslar Ligi maçları ise ekim aında devam edecek. Binlerce taraftar maçların yeniden başlamasını dört gözle bekliyor. Peki, Trendyol Süper Lig maçalrı ne zaman başlayacak, güncel puan durumu nasıl?