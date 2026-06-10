Haberler
Yaşam
SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ: 2026 - 2027 Süper Lig transfer sezonu ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:50
SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ: 2026 - 2027 Süper Lig transfer sezonu ne zaman başlayacak?
Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte kulüpler yeni sezon hazırlıklarına başladı. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verirken, yaz transfer dönemi futbol gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.Peki, 2026-2027 transfer sezonu ne zaman başlıyor?