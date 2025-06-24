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Haberler Yaşam Süper Lig Yeni sezon başlangıç tarihi: 2025-2026: Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 24.06.2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 23:07

Süper Lig Yeni sezon başlangıç tarihi: 2025-2026: Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig ne zaman başlayacak?

Trendyol Süper Lig'de 2024–2025 sezonunun tamamlanmasının ardından gözler yeni sezona çevrildi. Futbolseverler, 2025–2026 sezonunun başlama tarihini ve ilk haftanın fikstürünü heyecanla bekliyor. Takımlar transfer çalışmalarını sürdürürken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon takvimine ilişkin detayları paylaşmaya başladı. Peki, Süper Lig yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Süper Lig Yeni sezon başlangıç tarihi: 2025-2026: Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları hız kazanırken taraftarlar da 2025–2026 sezonunun başlangıç tarihini ve ilk maç haftasının programını merak ediyor. TFF'nin açıklayacağı resmi fikstür ile birlikte sezonun açılış karşılaşması, derbi tarihleri ve tüm maç takvimi belli olacak. Peki, Süper Lig yeni sezonu ne zaman başlayacak, ilk maç hangi tarihte?

Süper Lig Yeni sezon başlangıç tarihi: 2025-2026: Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig ne zaman başlayacak?

TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstür çekimi tarihi için beklentiler şekilleniyor. Geçmiş sezonlara bakıldığında, Süper Lig fikstür çekimleri genellikle sezon başlangıcından yaklaşık bir ay önce, Temmuz ayının ilk veya ikinci haftasında gerçekleştiriliyor.

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Süper Lig Yeni sezon başlangıç tarihi: 2025-2026: Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig ne zaman başlayacak?

Trendyol Süper Lig 2025 – 2026 fikstürü henüz belli olmamış olsa da, TFF'nin resmi duyurusuyla birlikte maç takvimi kamuoyuyla paylaşılacak.

Süper Lig Yeni sezon başlangıç tarihi: 2025-2026: Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig ne zaman başlayacak?

TRENDYOL SÜPER LİG 2025-2026 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan resmi takvime göre, Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla start alacak. Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026'da başlayacak ve lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Süper Lig Yeni sezon başlangıç tarihi: 2025-2026: Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig ne zaman başlayacak?