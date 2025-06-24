Süper Lig Yeni sezon başlangıç tarihi: 2025-2026: Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları hız kazanırken taraftarlar da 2025–2026 sezonunun başlangıç tarihini ve ilk maç haftasının programını merak ediyor. TFF'nin açıklayacağı resmi fikstür ile birlikte sezonun açılış karşılaşması, derbi tarihleri ve tüm maç takvimi belli olacak. Peki, Süper Lig yeni sezonu ne zaman başlayacak, ilk maç hangi tarihte?