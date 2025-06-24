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Süper Lig Yeni sezon başlangıç tarihi: 2025-2026: Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 24.06.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025
23:07
Süper Lig Yeni sezon başlangıç tarihi: 2025-2026: Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig ne zaman başlayacak?
Trendyol Süper Lig'de 2024–2025 sezonunun tamamlanmasının ardından gözler yeni sezona çevrildi. Futbolseverler, 2025–2026 sezonunun başlama tarihini ve ilk haftanın fikstürünü heyecanla bekliyor. Takımlar transfer çalışmalarını sürdürürken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon takvimine ilişkin detayları paylaşmaya başladı. Peki, Süper Lig yeni sezonu ne zaman başlayacak?