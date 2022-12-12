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Haberler Yaşam Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula || Milli Piyango 11 Aralık 2022 Süper Loto bilet sorgulama ekranı erişime açıldı
Giriş Tarihi: 12.12.2022 06:08 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 06:08

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula || Milli Piyango 11 Aralık 2022 Süper Loto bilet sorgulama ekranı erişime açıldı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. 23 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler şanslı numaralarla Süper Loto Sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 11 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı yoğun olarak sürdürüyor. MPİ ile 11 Aralık Süper Loto Sonuçları sorgulama sayfası ve bugünün şanslı numaraları.

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula || Milli Piyango 11 Aralık 2022 Süper Loto bilet sorgulama ekranı erişime açıldı

Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası her hafta Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon doldurarak katılan şans oyunu severler tarafından 11 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | SÜPER LOTO SONUÇLARI (11 ARALIK)

MPİ 11 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları şöyle;

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula || Milli Piyango 11 Aralık 2022 Süper Loto bilet sorgulama ekranı erişime açıldı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 11 Aralık Süper Loto sonuçları

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Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula || Milli Piyango 11 Aralık 2022 Süper Loto bilet sorgulama ekranı erişime açıldı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula || Milli Piyango 11 Aralık 2022 Süper Loto bilet sorgulama ekranı erişime açıldı

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula || Milli Piyango 11 Aralık 2022 Süper Loto bilet sorgulama ekranı erişime açıldı

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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