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Giriş Tarihi: 15.05.2025 21:55 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 22:06

SÜPER LOTO SONUÇLARI 15 MAYIS 2025 belli oldu! ! MPİ ile Süper loto sonuçları kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'nun 15 Mayıs 2025 tarihli çekilişi bugün canlı yayında ve noter denetiminde gerçekleşiyor. Haftada üç kez yapılan çekilişlerin ikincisinde heyecan dorukta. Şans oyunu tutkunları kazanan numaraları öğrenmek için MPİ'nin resmi web sitesi ve mobil uygulamasına yöneliyor. İşte, 15 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 15 MAYIS 2025 belli oldu! ! MPİ ile Süper loto sonuçları kazandıran numaralar

15 Mayıs tarihli Süper Loto sonuçları MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Devreden büyük ikramiye bu hafta 6.075.817 TL oldu.Çekilişin ardından şans oyunu severler, kazanan numaraları ve bilet sorgulama ekranını araştırmaya başladı. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 15 MAYIS 2025 belli oldu! ! MPİ ile Süper loto sonuçları kazandıran numaralar

15 MAYIS 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 15 MAYIS 2025 belli oldu! ! MPİ ile Süper loto sonuçları kazandıran numaralar

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI 15 MAYIS 2025 belli oldu! ! MPİ ile Süper loto sonuçları kazandıran numaralar

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 15 MAYIS 2025 belli oldu! ! MPİ ile Süper loto sonuçları kazandıran numaralar

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.