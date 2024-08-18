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Giriş Tarihi: 18.08.2024 21:44 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 21:44

Süper Loto 18 Ağustos 2024 sonuçları BELLİ OLDU! 💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-öğren ekranı!

Süper Loto 18 Ağustos 2024 çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango online ile gerçekleşen çekilişte sonuçlar sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com üzerinden anlık olarak paylaşıldı. Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği çekilişte günün kazanan şanslı numaraları ilan edildi. Noter huzurunda gerçekleşen Pazar çekilişinde sonuçlar MP youtube üzerinden canlı olarak duyuruldu. İşte, Süper Loto 18 Ağustos 2024 çekiliş sonuçları açıklandı tıkla-sorgula!

Süper Loto 18 Ağustos 2024 sonuçları BELLİ OLDU! 💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-öğren ekranı!

Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişte ilgililerinin yakından takip ettiği 18 Ağustos 2024 Pazar Süper Loto çekilişi için kazanan numaralar anlık olarak duyuruldu. İşte, Millipiyangoonline.com ile Süper Loto 18 Ağustos 2024 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Süper Loto 18 Ağustos 2024 sonuçları BELLİ OLDU! 💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-öğren ekranı!

SÜPER LOTO SONUÇLARI 18 AĞUSTOS 2024 AÇIKLANDI!

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto 18 Ağustos 2024 sonuçları BELLİ OLDU! 💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-öğren ekranı!

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto 18 Ağustos 2024 sonuçları BELLİ OLDU! 💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-öğren ekranı!

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 15 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto 18 Ağustos 2024 sonuçları BELLİ OLDU! 💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-öğren ekranı!

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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