Giriş Tarihi: 18.08.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
21:44
Süper Loto 18 Ağustos 2024 sonuçları BELLİ OLDU! 💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-öğren ekranı!
Süper Loto 18 Ağustos 2024 çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango online ile gerçekleşen çekilişte sonuçlar sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com üzerinden anlık olarak paylaşıldı. Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği çekilişte günün kazanan şanslı numaraları ilan edildi. Noter huzurunda gerçekleşen Pazar çekilişinde sonuçlar MP youtube üzerinden canlı olarak duyuruldu. İşte, Süper Loto 18 Ağustos 2024 çekiliş sonuçları açıklandı tıkla-sorgula!