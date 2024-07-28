Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları 28 Temmuz Pazar çekilişi gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonucu sorgulama MPİ sayfası
Giriş Tarihi: 28.07.2024 19:17 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 19:17

Süper Loto sonuçları 28 Temmuz Pazar çekilişi gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonucu sorgulama MPİ sayfası

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı başında yerler alındı. Haftanın üç günü gerçekleşen şans oyununda büyük ikramiye katlanıyor. Kazandıran numaraları takip eden şans oyunu severlerin gözü biletlerinde ve MP TV ekranında. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişin sonuçları Milli Piyango Online üzerinden öğreniliyor. Süper Loto sonuçları 28 Temmuz 2024 Pazar MPİ ekranında!

Süper Loto sonuçları 28 Temmuz Pazar çekilişi gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonucu sorgulama MPİ sayfası

Süper Loto sonuçları 28 Temmuz Pazar çekilişi canlı yayın ile takip ediliyor. Bilet sahipleri numaralar üzerinden ne kadar kazandıklarını kontrol edebiliyor. Milli Piyango çekilişleri arasında ilgi gören Süper Loto için araştırmalar hız kazandı. Şanslı numaraların ardındaki ikramiye gündemde. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Süper Loto sonuçları 28 Temmuz Pazar çekilişi gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonucu sorgulama MPİ sayfası

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi 28 Temmuz Pazar için sorgulanıyor. Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşecek çekiliş ile belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları 28 Temmuz Pazar çekilişi gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonucu sorgulama MPİ sayfası

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları 28 Temmuz Pazar çekilişi gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonucu sorgulama MPİ sayfası

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları 28 Temmuz Pazar çekilişi gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonucu sorgulama MPİ sayfası

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

SON DAKİKA