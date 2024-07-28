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Süper Loto sonuçları 28 Temmuz Pazar çekilişi gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonucu sorgulama MPİ sayfası
Giriş Tarihi: 28.07.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
19:17
Süper Loto sonuçları 28 Temmuz Pazar çekilişi gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonucu sorgulama MPİ sayfası
Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı başında yerler alındı. Haftanın üç günü gerçekleşen şans oyununda büyük ikramiye katlanıyor. Kazandıran numaraları takip eden şans oyunu severlerin gözü biletlerinde ve MP TV ekranında. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişin sonuçları Milli Piyango Online üzerinden öğreniliyor. Süper Loto sonuçları 28 Temmuz 2024 Pazar MPİ ekranında!