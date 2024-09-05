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Giriş Tarihi: 05.09.2024 17:58 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 17:58

Süper Loto sonuçları 5 Eylül Perşembe çekilişi canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama linki

Süper Loto sonuçları 5 Eylül 2024 tarihi ile sorgulanıyor. Haftanın üç günü gerçekleşen şans oyununda bilet sahipleri kazandıran numaraları takip ediyor. Milli Piyango Online üzerinden oynanan ve sonuçlanan oyunda araştırmalar hız kazandı. Akşam saatlerinde belli olan çekiliş noter huzurunda gerçekleşiyor. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Süper Loto sonuçları 5 Eylül Perşembe çekilişi canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama linki

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı üzerinde ziyaretler başladı. Milli Piyango şans oyunları arasında yer alan ve en çok tercih edilen oyunlardan olan bu çekilişte katlanan ikramiye ve şanslı numaralar yakın mercek altında. İşte, 5 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler...

Süper Loto sonuçları 5 Eylül Perşembe çekilişi canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama linki

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi 5 Eylül Perşembe için sorgulanıyor. Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşecek çekiliş ile belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Süper Loto sonuçları 5 Eylül Perşembe çekilişi canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama linki

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları 5 Eylül Perşembe çekilişi canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama linki

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları 5 Eylül Perşembe çekilişi canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama linki

Haftada 3 gün kazanma şansı var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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