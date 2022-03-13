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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 13 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 13.03.2022 21:54 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 19:09

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 13 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu, her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" şans oyunu severlere ilan edildi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen MP TV canlı çekilişinde 25 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online aracılığıyla dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak elden kupon dolduranlar büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 13 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

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"Süper Loto sonuçları" her hafta Pazar günleri olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında belli olacak. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu 25 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak amacıyla Milli Piyango Online ve MPİ bayileri aracılığıyla oynayan şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (13 MART)

13 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve büyük ikramiye Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 13 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 13 Mart Süper Loto sonuçları

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Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 13 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 13 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 13 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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