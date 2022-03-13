6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu, her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" şans oyunu severlere ilan edildi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen MP TV canlı çekilişinde 25 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online aracılığıyla dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak elden kupon dolduranlar büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.