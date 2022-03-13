"Süper Loto sonuçları" her hafta Pazar günleri olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında belli olacak. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu 25 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak amacıyla Milli Piyango Online ve MPİ bayileri aracılığıyla oynayan şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (13 MART)

13 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve büyük ikramiye Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;