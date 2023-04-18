Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Piyango Online ile 18 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 18 Nisan 2023 çekilişi için ziyaret ediliyor. Kazandıran 6 numaranın ardında 72 milyon 722 bin TL'lik büyük ikramiye bulunuyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez düzenlenen şans oyunu Salı çekilişi ile takip edilmeye başladı. Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları bugün son dakika açıklanacak. Bu noktada MP TV canlı yayın takip edilirken MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinde sonuç araştırmaları hız kazandı. İşte, 18 Nisan 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran rakamlar...