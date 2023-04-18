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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Piyango Online ile 18 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula
Giriş Tarihi: 18.04.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 18:25

Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Piyango Online ile 18 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 18 Nisan 2023 çekilişi için ziyaret ediliyor. Kazandıran 6 numaranın ardında 72 milyon 722 bin TL'lik büyük ikramiye bulunuyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez düzenlenen şans oyunu Salı çekilişi ile takip edilmeye başladı. Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları bugün son dakika açıklanacak. Bu noktada MP TV canlı yayın takip edilirken MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinde sonuç araştırmaları hız kazandı. İşte, 18 Nisan 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran rakamlar...

Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Piyango Online ile 18 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 18 Nisan 2023 tarihli çekiliş için takip edilmeye başlandı. Milli Piyango tarafından noter huzurunda gerçekleşen haftanın ilk çekilişi için MPİ bilet sorgulama işlemleri hız kazandı. Son dakika canlı yayın ile belli olan sonuçlar ve 6 şanslı rakam sistemde yerini alacak. Bu noktada şans oyunu severler, Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Milli Piyango Online ile 18 Nisan 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı…

Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Piyango Online ile 18 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

18 NİSAN 2023 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın ilk Süper Loto çekilişi, 18 Nisan 2023 Salı yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinde ve aşağıda yer alan linkten yapılabilecek. Şanslı numaraları öğrenmek için:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINI

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Piyango Online ile 18 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Piyango Online ile 18 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Piyango Online ile 18 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir.

Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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