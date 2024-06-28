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Süper Loto sonuçları tıkla-öğren!💥 27 Haziran 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası erişme açıldı!
Giriş Tarihi: 28.06.2024 05:59
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
05:59
Süper Loto 27 Haziran 2024 Perşembe günü sonuçları gündemde. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç defa yapılan çekilişin ikincisi bugün gerçekleşti. Kazandıran rakamlar MP youtube hesabından canlı çekiliş ile duyurdu. Devreden büyük ikramiyenin 4.074.535 milyon TL olduğu Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyununu severler tarafından sorgulanıyor. İşte, 27 Haziran 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı!