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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları tıkla-öğren!💥 27 Haziran 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası erişme açıldı!
Giriş Tarihi: 28.06.2024 05:59 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 05:59

Süper Loto sonuçları tıkla-öğren!💥 27 Haziran 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası erişme açıldı!

Süper Loto 27 Haziran 2024 Perşembe günü sonuçları gündemde. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç defa yapılan çekilişin ikincisi bugün gerçekleşti. Kazandıran rakamlar MP youtube hesabından canlı çekiliş ile duyurdu. Devreden büyük ikramiyenin 4.074.535 milyon TL olduğu Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyununu severler tarafından sorgulanıyor. İşte, 27 Haziran 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

Süper Loto sonuçları tıkla-öğren!💥 27 Haziran 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası erişme açıldı!

Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları yakından takip ediliyor. Sonuçlar www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla şans oyunu severlerle paylaşılıyor. Bugünün talihli numaraları, MP TV canlı yayın ekranı ile duyuruldu. İşte 27 Haziran 2024 Perşembe Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ile kazandıran şanslı numaralar!

Süper Loto sonuçları tıkla-öğren!💥 27 Haziran 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası erişme açıldı!

27 HAZİRAN 2024 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe, Pazar olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleşti. Perşembe çekilişi için sorgulamalar başladı.

27 Haziran 2024 Perşembe çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıdı.

İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları tıkla-öğren!💥 27 Haziran 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası erişme açıldı!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları tıkla-öğren!💥 27 Haziran 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası erişme açıldı!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Süper Loto sonuçları tıkla-öğren!💥 27 Haziran 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası erişme açıldı!

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

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