Giriş Tarihi: 11.08.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
18:51
SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası
Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklanacak. Milli Piyango Online ekranından canlı olarak gerçekleştirilecek çekilişte şanslı numaralar talihli isimlere 34.885.030 TL devreden büyük ikramiye kazandıracak. Noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şans oyunları severler MPİ ekranından sonuçları takip edebilecek. Peki, 11 Ağustos Süper Loto çekilişi açıklandı mı? İşte 11 Ağustos Çılgın Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı