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Giriş Tarihi: 11.08.2024 18:51 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 18:51

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklanacak. Milli Piyango Online ekranından canlı olarak gerçekleştirilecek çekilişte şanslı numaralar talihli isimlere 34.885.030 TL devreden büyük ikramiye kazandıracak. Noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şans oyunları severler MPİ ekranından sonuçları takip edebilecek. Peki, 11 Ağustos Süper Loto çekilişi açıklandı mı? İşte 11 Ağustos Çılgın Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası

Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ TV ekranında canlı yayında açıklanıyor.6 numarayı tutturan talihli bugünün şanslı ismi olmuş olacak. Süper Loto sonuçları bekleniyor. Peki, 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sobnuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası

11 AĞUSTOS SÜPERLOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

11 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor. Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

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