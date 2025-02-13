Haberler
Yaşam
SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 13 Şubat 2025 Perşembe Süper Loto MP sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 13.02.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
17:07
SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 13 Şubat 2025 Perşembe Süper Loto MP sonuçları sorgulama ekranı
13 Şubat 2025 tarihli Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta! Büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuran milyonlarca kişi, kazanan numaraları öğrenmek için gözlerini çekiliş sonuçlarına çevirdi. Haftanın dördüncü günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayında yapılıyor. Sonuçlar açıklandığında, kazanan numaralar anında paylaşılacak. Peki, 13 Şubat 2025 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuç sorgulama ekranı…