Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 5 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 05.01.2023 17:51 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 17:51

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 5 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Devreden büyük ikramiyenin 50 milyonu aştığı süper loto çekilişinde gözler sonuçlara çevrildi. Şans oyunu severlerin ikramiyelerdeki tutarlar büyüdükçe ilgisi de artarken bu kapsamda akşam saatleriyle birlikte "5 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Son çekilişte kazanan numaralar 3,4,29,30,45 ve 51 olmuştu. Bu şans oyununu oynayan kişiler bugünün çekilişinde şanslı bileti tutturma hayali kuruyor. Peki, Milli Piyango MPİ ile 5 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte bilet sorgulama ekranı ve tüm bu detaylar.