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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 5 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 05.01.2023 17:51 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 17:51

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 5 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Devreden büyük ikramiyenin 50 milyonu aştığı süper loto çekilişinde gözler sonuçlara çevrildi. Şans oyunu severlerin ikramiyelerdeki tutarlar büyüdükçe ilgisi de artarken bu kapsamda akşam saatleriyle birlikte "5 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Son çekilişte kazanan numaralar 3,4,29,30,45 ve 51 olmuştu. Bu şans oyununu oynayan kişiler bugünün çekilişinde şanslı bileti tutturma hayali kuruyor. Peki, Milli Piyango MPİ ile 5 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte bilet sorgulama ekranı ve tüm bu detaylar.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 5 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım resmen başladı. Akşam saatleriyle birlikte şans oyunu severler "5 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularıyla detayları merak ediyor. Her hafta Salı, Perşembe, Pazar olmak üzere üç gün düzenlenen çekiliş, saatler 21,30'u gösterdiğinde gerçekleşecek. Sonuçların açıklanmasıyla haberimizde yer alan link üzerinden Süper Loto çekiliş sonuçları ekranına ulaşabilir MPİ bilet sorgulama ekranıyla detaylara erişebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 5 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleşecek. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri aşağıda yer alan linkte olacak.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 5 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 5 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 5 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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