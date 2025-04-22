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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 22 Nisan Salı Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 17:16 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:16

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 22 Nisan Salı Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

22 Nisan Salı günü Milli Piyango Online ekranında gerçekleşecek olan Süper Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. Haftada üç kez düzenlenen çekilişte büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler ekran başında yerlerini aldı. Haftanın ilk Süper Loto çekilişi için sonuçları merak edenler biletlerini kontrol ediyor. Peki, 22 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 22 Nisan Salı Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango'nun en çok ilgi gören oyunları arasında yer alıyor. Talihliler, sonuçları görmek için biletlerini heyecanla kontrol ediyor. Haftada üç kez gerçekleşen çekilişin bu haftaki ilk sonuçları merak konusu oldu. Peki, 22 Nisan tarihli Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı mı? İşte ayrıntılar…

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 22 Nisan Salı Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

22 NİSAN SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

22 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 22 Nisan Salı Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 22 Nisan Salı Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 22 Nisan Salı Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.