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SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 22 Nisan Salı Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
17:16
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 22 Nisan Salı Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?
22 Nisan Salı günü Milli Piyango Online ekranında gerçekleşecek olan Süper Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. Haftada üç kez düzenlenen çekilişte büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler ekran başında yerlerini aldı. Haftanın ilk Süper Loto çekilişi için sonuçları merak edenler biletlerini kontrol ediyor. Peki, 22 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…