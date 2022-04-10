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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 10 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 10.04.2022 22:01 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 22:01

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 10 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı "Süper Loto sonuçları" bugün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayın üzerinden kazandıran numaralarla belli oldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar 49 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanıp kazanmadığını öğrenmek ve şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile 10 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 10 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişine 49 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak amacıyla Milli Piyango Online ve MPİ bayileri aracılığıyla kupon doldurarak dahil olanlar kazandıran numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (10 NİSAN)

10 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye sorgulama ekranı detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 10 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Nisan Süper Loto sonuçları: 17 – 35 – 49 – 31 – 43 – 45

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 10 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 10 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 10 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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