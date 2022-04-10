Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 10 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

Giriş Tarihi: 10.04.2022 22:01 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 22:01

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 10 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı "Süper Loto sonuçları" bugün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayın üzerinden kazandıran numaralarla belli oldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar 49 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanıp kazanmadığını öğrenmek ve şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile 10 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.