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Süper loto sonuçları sorgulama erkanı 6 Şubat 2025: MPİ ile süper loto sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
19:38
Süper loto sonuçları sorgulama erkanı 6 Şubat 2025: MPİ ile süper loto sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?
Süper Loto çekilişleri, Salı, Perşembe ve Pazar günleri noter huzurunda yapılmaya devam ediyor. Devreden büyük ikramiye, 207.174.626 TL'lik tutarıyla şans oyunları severlerinin dikkatini çekiyor. Şans oyunu severler Süper Loto bilet kontrolü yaparak, büyük ikramiyeyi kazanan numaraları öğrenmeye çalışıyor. Peki, 6 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Kazanan numaralar ve çekiliş sonuçlarına nasıl ulaşılır? İşte, MPİ üzerinden Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.