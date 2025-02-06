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Haberler Yaşam Süper loto sonuçları sorgulama erkanı 6 Şubat 2025: MPİ ile süper loto sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 19:38 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 19:38

Süper loto sonuçları sorgulama erkanı 6 Şubat 2025: MPİ ile süper loto sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

Süper Loto çekilişleri, Salı, Perşembe ve Pazar günleri noter huzurunda yapılmaya devam ediyor. Devreden büyük ikramiye, 207.174.626 TL'lik tutarıyla şans oyunları severlerinin dikkatini çekiyor. Şans oyunu severler Süper Loto bilet kontrolü yaparak, büyük ikramiyeyi kazanan numaraları öğrenmeye çalışıyor. Peki, 6 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Kazanan numaralar ve çekiliş sonuçlarına nasıl ulaşılır? İşte, MPİ üzerinden Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.

Süper loto sonuçları sorgulama erkanı 6 Şubat 2025: MPİ ile süper loto sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

Süper loto sonuçları 6 Şubat 2025 MPİ tarafından noter huzurunda yapılıyor. Bugünkü çekilişle, şans oyunları severleri heyecanlandıran devreden büyük ikramiye miktarı 207.174.626 TL olarak açıklandı. Peki; süper loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar nasıl öğrenilir? İşte, yanıtı.

Süper loto sonuçları sorgulama erkanı 6 Şubat 2025: MPİ ile süper loto sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

4 ŞUBAT 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

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Süper loto sonuçları sorgulama erkanı 6 Şubat 2025: MPİ ile süper loto sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper loto sonuçları sorgulama erkanı 6 Şubat 2025: MPİ ile süper loto sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper loto sonuçları sorgulama erkanı 6 Şubat 2025: MPİ ile süper loto sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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