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Haberler Yaşam Suphiye Orancı nerede? Duygu Nebioğlu’ndan kafaları karıştıran paylaşım: Çok şey değişecek!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 11:02

Suphiye Orancı nerede? Duygu Nebioğlu’ndan kafaları karıştıran paylaşım: Çok şey değişecek!

Duygu Nebioğlu, usta oyuncusu Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtladı. Gerçekleri anlatması için annesi Suphiye Orancı'yı arayan Nebioğlu, evlilik dışı dünyaya gelen ablası Dilara'nın babasının da Uğur Dündar olduğunu anlattı. Tüm Türkiye, Suphiye Orancı'yı konuşurken sır kadın tek bir açıklama bile yapmadı! Annesine ulaşabilmek için bilgi toplayan Nebioğlu'nun yaptığı son paylaşım ise kafaları karıştırdı: Uğur Dündar'a imalı gönderme!

Suphiye Orancı nerede? Duygu Nebioğlu’ndan kafaları karıştıran paylaşım: Çok şey değişecek!

Duygu Nebioğlu, Türkiye'yi sarsan iddialar ortaya attı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Metin Akpınar'ın 1987'de Suphiye Orancı ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen Nebioğlu, hukuk mücadelesi başlattı. İkizi Sevgi ile birlikte Akpınar'ın kızı olduklarını kanıtlayan Duygu Nebioğlu, iki ablasının babasını bulmak için annesine çağrı yaptı.

Suphiye Orancı nerede? Duygu Nebioğlu’ndan kafaları karıştıran paylaşım: Çok şey değişecek!

ABLA DİLARA GÜLATAN'IN BABASI UĞUR DÜNDAR MI?

Almanya'da yaşadığı ve iki kızı daha olduğu öğrenilen Suphiye Orancı'nın ortaya çıkması ve gerçekleri anlatmasını isteyen Duygu Nebioğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

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Suphiye Orancı nerede? Duygu Nebioğlu’ndan kafaları karıştıran paylaşım: Çok şey değişecek!

Ortaya atılan iddialar, şaşkınlık yarattı. Ablası Dilara Gülatan'ın gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açtığından da bahseden Duygu Nebioğlu, 4 kız kardeş olduklarını ve hepsinin nüfustaki baba adının Erol olduğunu açıkladı.

Suphiye Orancı nerede? Duygu Nebioğlu’ndan kafaları karıştıran paylaşım: Çok şey değişecek!

"EROL BEY BANA ULAŞIN"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Erol isimli kişiye çağrı yapan Duygu Nebioğlu, "Erol Bey. Sizin hakkınızda ben ciddi bilgiler elde etmeye başladım. Öyle 3 çocuklu falan bir adam değil. Siz bir bana ulaşın lütfen. Sizin güzel bir adam olduğunuzu söylüyorlar. Ben de onu paylaşmak istemiyorum. Çünkü çünküler o kadar çok ki. Teyit de edebiliyorum. Annemin ve başkalarının anlattıklarıyla… Çok şeyi değiştireceğiz…" ifadelerini kullandı.

Suphiye Orancı nerede? Duygu Nebioğlu’ndan kafaları karıştıran paylaşım: Çok şey değişecek!

SOSYAL MEDYADAN GELEN İHBAR MESAJI!

Annesini bulmak için bilgi toplayan Duygu Nebioğlu ise sosyal medyadan kendisine gelen ihbar mesajını paylaştı. "Kızım… Sitesinde o tarihte lüks restoranı olan Balmumcu'da babasının evi Bebek'te deniz seviyesinde dairesi olan kişi Erol… olabilirmiş. O tarihlerde Erol bekardı…" şeklindeki mesaj kafaları karıştırdı.

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