Suphiye Orancı nerede? Duygu Nebioğlu’ndan kafaları karıştıran paylaşım: Çok şey değişecek!

"EROL BEY BANA ULAŞIN"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Erol isimli kişiye çağrı yapan Duygu Nebioğlu, "Erol Bey. Sizin hakkınızda ben ciddi bilgiler elde etmeye başladım. Öyle 3 çocuklu falan bir adam değil. Siz bir bana ulaşın lütfen. Sizin güzel bir adam olduğunuzu söylüyorlar. Ben de onu paylaşmak istemiyorum. Çünkü çünküler o kadar çok ki. Teyit de edebiliyorum. Annemin ve başkalarının anlattıklarıyla… Çok şeyi değiştireceğiz…" ifadelerini kullandı.