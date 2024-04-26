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Suphiye Orancı nerede? Duygu Nebioğlu’ndan kafaları karıştıran paylaşım: Çok şey değişecek!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
11:02
Suphiye Orancı nerede? Duygu Nebioğlu’ndan kafaları karıştıran paylaşım: Çok şey değişecek!
Duygu Nebioğlu, usta oyuncusu Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtladı. Gerçekleri anlatması için annesi Suphiye Orancı'yı arayan Nebioğlu, evlilik dışı dünyaya gelen ablası Dilara'nın babasının da Uğur Dündar olduğunu anlattı. Tüm Türkiye, Suphiye Orancı'yı konuşurken sır kadın tek bir açıklama bile yapmadı! Annesine ulaşabilmek için bilgi toplayan Nebioğlu'nun yaptığı son paylaşım ise kafaları karıştırdı: Uğur Dündar'a imalı gönderme!