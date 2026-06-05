Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Haziran Survivor eleme adayları

SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da takım döneminin resmen sona ermesi ve bireysel mücadelenin başlaması, adadaki tüm dengeleri altüst etti. Artık yarışmacılar arkalarında bir takım gücü hissetmeden, sadece kendi performans ve hızlarıyla ayakta kalmak zorunda.