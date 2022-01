Survivor 2022 Kadrosu: Survivor Ünlüler Gönüllüler takımı yarışmacıları kimler, hangi yarışmacılar var? İşte Survivor 2022 All Star yarışmacıları

Survivor 2022 bu akşam ekranlardaki yerini alacak. Geçtiğimiz sezonlara damga vuran isimlerden oluşan yarışmada bu sezon kıyasıya rekabet kaldığı yerden devam edecek. Survivor 2022 bu yıl All Star konsepti ile yayınlanacak. Bu noktada programın izleyicileri, Survivor All Star 2022 (ünlüler gönüllüler takımı kadrosu) yarışmacıları kimler sorusuna yanıt arıyor. İşte Survivor All Star 2022 kadrosu yeni sezon yarışmacıları hakkında detaylar...