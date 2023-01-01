Survivor 2023 yayın tarihi ve kadrosu belli oldu. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor yeni sezonu için nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı, yarışmanın yeni sezon tanıtım fragmanlarını paylaştı. Böylece bu yıl yepyeni bir formatla ekranlarda yerini alacak olan yarışmanın yeni sezon yayın tarihi ve gönüllüler kadrosunda yer alacak isimler belli oldu. Akıl oyunlarının ön planda olacağı bu sezon, ünlüler, fenomenler ve gönüllüler mücadelesini izleyicilerle buluşturacak. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlıyor, yarışmacıları kimler, kadroda hangi isimler var? İşte, Survivor 2023 yayın tarihi, kadrosu ve ünlüler, fenomenler, gönüllüler takımı yarışmacıları.