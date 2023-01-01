TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2023 için geri sayım sürüyor. Büyük yarışmaya kısa süre kala yeni sezon tanıtım fragmanı Acun Ilıcalı tarafından yayınlandı. Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler takımı fragmanlarının ardından yarışmanın yayın tarihi ve kadrosu netlik kazandı. Bambaşka bir formatla izleyici karşısına çıkacak olan yarışma bu yıl ünlüler, gönüllüler ve fenomenlerin kıyasıya rekabetine sahne olacak. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023 Survivor yarışmacıları kimler, kadroda hangi isimler var? İşte, 2023 Survivor kadrosu ile yeni sezonda yer alan isimler listesi...