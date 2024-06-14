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SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU İÇİN SON DAKİKALAR... İstanbul finali canlı izle: TV8 ile Survivor'ı kim kazandı, birinci Nefise mi Ogeday mı?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
00:36
SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU İÇİN SON DAKİKALAR... İstanbul finali canlı izle: TV8 ile Survivor'ı kim kazandı, birinci Nefise mi Ogeday mı?
Survivor şampiyonu için heyecan dorukta. Yarışma tarihinin en zorlu sezonu All Star 2024 İstanbul finali ile kapanış yapıyor. Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda'nın çıktığı final TV8 canlı yayınında takip ediliyor. Sakatlıklar, diskalifiyeler, tartışmalar ve zorlu parkurlar geride kaldı ve kupa için son bir adım kaldı. Performansa dayalı senede Survivor birincisi ödülü de merak edilenler arasında. Peki; 13 Haziran Survivor 2024 şampiyonu kim oldu, kim kazandı, ne kadar kazanacak? İşte, detaylar...