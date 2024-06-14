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Haberler Yaşam SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU İÇİN SON DAKİKALAR... İstanbul finali canlı izle: TV8 ile Survivor'ı kim kazandı, birinci Nefise mi Ogeday mı?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 00:36 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 00:36

SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU İÇİN SON DAKİKALAR... İstanbul finali canlı izle: TV8 ile Survivor'ı kim kazandı, birinci Nefise mi Ogeday mı?

Survivor şampiyonu için heyecan dorukta. Yarışma tarihinin en zorlu sezonu All Star 2024 İstanbul finali ile kapanış yapıyor. Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda'nın çıktığı final TV8 canlı yayınında takip ediliyor. Sakatlıklar, diskalifiyeler, tartışmalar ve zorlu parkurlar geride kaldı ve kupa için son bir adım kaldı. Performansa dayalı senede Survivor birincisi ödülü de merak edilenler arasında. Peki; 13 Haziran Survivor 2024 şampiyonu kim oldu, kim kazandı, ne kadar kazanacak? İşte, detaylar...

SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU İÇİN SON DAKİKALAR... İstanbul finali canlı izle: TV8 ile Survivor’ı kim kazandı, birinci Nefise mi Ogeday mı?

Survivor şampiyonu kim oldu merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen İstanbul finali seyircilerin takibinde. Bu akşam ekranlara gelen bölümle açıklığa kavuşacak kupa sahibinin ödülü ne olacak araştırılıyor. Atakan'ın elenmesiyle ardından dörtlü finalde Seda ve Batuhan da yarıştan ayrıldı. Nefise ve Ogeday final mücadelesi veriyor. Peki; Survivor birincisi kim, büyük ödülü kim kazandı? İşte, Survivor'da kazanan!

SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU İÇİN SON DAKİKALAR... İstanbul finali canlı izle: TV8 ile Survivor’ı kim kazandı, birinci Nefise mi Ogeday mı?

SURVİVOR ŞAMPİYONU BELLİ OLUYOR: NEFİSE Mİ OGEDAY MI?

Survivor All Star 2024 13 Haziran günü ekranlara gelen bölümle final yapıyor. Atakan'ın elenmesi ardından İstanbul finalinde dörtlü final başladı. Seda, Batuhan, Nefise ve Ogeday yarışa çıktı.

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SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU İÇİN SON DAKİKALAR... İstanbul finali canlı izle: TV8 ile Survivor’ı kim kazandı, birinci Nefise mi Ogeday mı?

Batuhan ve Seda'nın yarıştan ayrılmasıyla birlikte Survivor şampiyonu için iki seçenek kaldı: Nefise ve Ogeday!

Parkurda 6 sayı elde eden kupayı kaldırıyor.

SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU İÇİN SON DAKİKALAR... İstanbul finali canlı izle: TV8 ile Survivor’ı kim kazandı, birinci Nefise mi Ogeday mı?

Survivor All Star büyük finali 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de canlı olarak başladı. İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnes'nde gerçekleşen finalde seyirciler de bulunuyor.

Performansa odaklı yarışta birinci de yarışla birlikte gündemde oluyor.

SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU İÇİN SON DAKİKALAR... İstanbul finali canlı izle: TV8 ile Survivor’ı kim kazandı, birinci Nefise mi Ogeday mı?

SURVİVOR BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

Survivor'da geçtiğimiz sene büyük ödül 1 milyon liraydı. Bu sene büyük ödülün ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

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