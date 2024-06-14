SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU İÇİN SON DAKİKALAR... İstanbul finali canlı izle: TV8 ile Survivor’ı kim kazandı, birinci Nefise mi Ogeday mı?

Survivor şampiyonu kim oldu merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen İstanbul finali seyircilerin takibinde. Bu akşam ekranlara gelen bölümle açıklığa kavuşacak kupa sahibinin ödülü ne olacak araştırılıyor. Atakan'ın elenmesiyle ardından dörtlü finalde Seda ve Batuhan da yarıştan ayrıldı. Nefise ve Ogeday final mücadelesi veriyor. Peki; Survivor birincisi kim, büyük ödülü kim kazandı? İşte, Survivor'da kazanan!