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SURVİVOR 25 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU || Survivor All Star 2024 ilk eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk dokunulmazlığı!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
21:43
SURVİVOR 25 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU || Survivor All Star 2024 ilk eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk dokunulmazlığı!
Survivor All Star eleme adayları şekilleniyor. İlk isimin çıktığı potada diğer eleme adayları da belirleniyor. Eleme öncesinde yapılan dokunulmazlık oyunlarında kaybeden takımdan bir isim konseyde potaya girecek ve düelloda mücadele edecek. Peki, 25 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk eleme adayı!