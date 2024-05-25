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Haberler Yaşam SURVİVOR 25 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU || Survivor All Star 2024 ilk eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk dokunulmazlığı!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 21:43 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 21:43

SURVİVOR 25 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU || Survivor All Star 2024 ilk eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk dokunulmazlığı!

Survivor All Star eleme adayları şekilleniyor. İlk isimin çıktığı potada diğer eleme adayları da belirleniyor. Eleme öncesinde yapılan dokunulmazlık oyunlarında kaybeden takımdan bir isim konseyde potaya girecek ve düelloda mücadele edecek. Peki, 25 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk eleme adayı!

SURVİVOR 25 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU || Survivor All Star 2024 ilk eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk dokunulmazlığı!

Survivor haftanın eleme adayları belli oluyor. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunlarında kazanan takım hem ödülden faydalanıyor hem de konseyde rahat bir nefes alıyor. Kaybeden takım ise bir eleme adayı belirliyor. Düello için ilk eleme adayı ise bu akşam gerçekleşecek olan dokunulmazlık ile belli olacak. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 25 Mayıs Survivor All Star 2024 dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR 25 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU || Survivor All Star 2024 ilk eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk dokunulmazlığı!

DAMLA CAN ELENDİ!

Survivor All Star 2024'de bu hafta veda eden isim Damla Can oldu!

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SURVİVOR 25 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU || Survivor All Star 2024 ilk eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk dokunulmazlığı!

SURVİVOR 25 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU

25 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz açıklanmadı. Dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığını öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz.

SURVİVOR 25 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU || Survivor All Star 2024 ilk eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk dokunulmazlığı!

SURVİVOR ALL STAR 2024 İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da eleme adayı olacak yarışmacı dokunulmazlık oyununu kaybeden takım tarafından belirlenecek.

Survivor'da eleme adayı olacak yarışmacı dokunulmazlık oyununu kaybeden takım tarafından belirlenecek.

SURVİVOR 25 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU || Survivor All Star 2024 ilk eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk dokunulmazlığı!
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