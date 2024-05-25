SURVİVOR 25 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU || Survivor All Star 2024 ilk eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk dokunulmazlığı!

Survivor haftanın eleme adayları belli oluyor. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunlarında kazanan takım hem ödülden faydalanıyor hem de konseyde rahat bir nefes alıyor. Kaybeden takım ise bir eleme adayı belirliyor. Düello için ilk eleme adayı ise bu akşam gerçekleşecek olan dokunulmazlık ile belli olacak. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 25 Mayıs Survivor All Star 2024 dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?