SURVİVOR 3.VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? İşte o isimler…

Bu akşamki bölümle dokunulmazlık oyununda son yedi yarışmacı karşı karşıya geliyor. Nefes kesen havuz, denge ve stratejinin bir arada olduğu oyunda dokunulmazlığı kazanan isim, kendini korurken bir kişiyide eleme potasına gönderecek. Bir kişide düşük performansı sebebiyle direct olarak potanın 4. Ismi olacak. İşte 4 Haziran Survivor eleme adayı