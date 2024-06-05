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SURVİVOR 3.VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? İşte o isimler…
Giriş Tarihi: 05.06.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
22:52
SURVİVOR 3.VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? İşte o isimler…
Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda. İzleyiciler "Survivor eleme adayı" sorgulaması yapmaya başladı. 5 Haziran çarşamba akşamı haftanın 3. Ve 4. eleme adayı belli oluyor. Heyecanla dolu strateji ve güç oyunuyla dokunulmazlık kolyesini takan isim bir arkadaşını potaya sokacak bu haftanın en düşük performans gösterini ise otomatik olarak potanın 4. Ismi olacak. Herkesin bireysel yarıştığı bu haftada 3. ve 4. eleme adayı belli oluyor. Ilk eleme adayı Merve, ikinci eleme adayı Atakan olmuştu. Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmacının takipçileri tarafından eleme adayının kim olduğu, hangi isimin dokunulmazlık kolyesini kazandığı araştırılıyor. Peki, 4 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, İşte haftanın 3. Ve 4. eleme adayı kim oldu?