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Haberler Yaşam SURVİVOR 3.VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? İşte o isimler…
Giriş Tarihi: 05.06.2024 22:52 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 22:52

SURVİVOR 3.VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? İşte o isimler…

Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda. İzleyiciler "Survivor eleme adayı" sorgulaması yapmaya başladı. 5 Haziran çarşamba akşamı haftanın 3. Ve 4. eleme adayı belli oluyor. Heyecanla dolu strateji ve güç oyunuyla dokunulmazlık kolyesini takan isim bir arkadaşını potaya sokacak bu haftanın en düşük performans gösterini ise otomatik olarak potanın 4. Ismi olacak. Herkesin bireysel yarıştığı bu haftada 3. ve 4. eleme adayı belli oluyor. Ilk eleme adayı Merve, ikinci eleme adayı Atakan olmuştu. Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmacının takipçileri tarafından eleme adayının kim olduğu, hangi isimin dokunulmazlık kolyesini kazandığı araştırılıyor. Peki, 4 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, İşte haftanın 3. Ve 4. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 3.VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? İşte o isimler…

Bu akşamki bölümle dokunulmazlık oyununda son yedi yarışmacı karşı karşıya geliyor. Nefes kesen havuz, denge ve stratejinin bir arada olduğu oyunda dokunulmazlığı kazanan isim, kendini korurken bir kişiyide eleme potasına gönderecek. Bir kişide düşük performansı sebebiyle direct olarak potanın 4. Ismi olacak. İşte 4 Haziran Survivor eleme adayı

SURVİVOR 3.VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? İşte o isimler…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ YARIŞMACI?

Survivor'da bireysel mücadelinin başladığı ve son 7 yarışmacının kaldığı son haftalarda eleme adayı belli oluyor. Dokunulmazlık kolyesini kazanan isim:

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SURVİVOR 3.VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? İşte o isimler…

SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor bu akşam 134. Bölümüyle ekranlara geliyor. Hırs, mücadele ve rekabetin olduğu bu son haftalarda herkes bireysel yarışıyor. Dokunulmazlık oyununda en iyi performansı sergileyip dokunulmazlığın sahibi oluyor. Dokunulmazlığı kazanan henüz belli olmadı. Açıklanınca yer vereceğiz.

SURVİVOR 3.VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? İşte o isimler…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KOLYESİNİ KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu 134. Bölümde oynanıyor. En iyi performans göstererek dokunulmazlığı kazanan isim hem kendini koruyor hem de bir arkadaşını potaya gönderiyor. ilk dokunulmazlık kolyesini kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklanınca yer vereceğiz

SURVİVOR 3.VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi isim eleme adayı oldu? İşte o isimler…

SURVİVOR 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

6 Haziran 2024 tarihli 134. Bölümde haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oluyor. Bir kişi dokunulmazlık kolyesinin sahibinin oyuyla potaya giderken bir kişiyse en düşük performansla 4. Aday oluyor. Bu akşamın eleme adayları henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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