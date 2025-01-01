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Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında? Survivor 2025 Gönüllüler kadrosundaki Adilhan Numan aslen nereli, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
20:00
2025 Survivor All Star Gönüllüler kadrosunda yer alan Adilhan Numan, ilk kez yarışmaya katılan isimler arasında yer alıyor. Adada nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenirken, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu Survivor izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki, Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında? Survivor 2025 Gönüllüler kadrosundaki Adilhan Numan aslen nereli, kaç yaşında?