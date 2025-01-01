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Haberler Yaşam Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında? Survivor 2025 Gönüllüler kadrosundaki Adilhan Numan aslen nereli, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 20:00 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 20:00

Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında? Survivor 2025 Gönüllüler kadrosundaki Adilhan Numan aslen nereli, kaç yaşında?

2025 Survivor All Star Gönüllüler kadrosunda yer alan Adilhan Numan, ilk kez yarışmaya katılan isimler arasında yer alıyor. Adada nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenirken, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu Survivor izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki, Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında? Survivor 2025 Gönüllüler kadrosundaki Adilhan Numan aslen nereli, kaç yaşında?

Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında? Survivor 2025 Gönüllüler kadrosundaki Adilhan Numan aslen nereli, kaç yaşında?

Survivor 2025 Gönüllüler kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri olan Adilhan Numan, adada ilk kez yarışacak. Nereli olduğu ve yaşına dair bilgiler henüz netleşmemiş olsa da, Adilhan'ın güçlü fiziği ve mücadeleci ruhuyla bu sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor. Peki, Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında? Survivor 2025 Gönüllüler kadrosundaki Adilhan Numan aslen nereli, kaç yaşında?

SURVİVOR ADİLHAN NUMAN KİMDİR?

Survivor 2025 kadrosunda yer alan Adilhan Numan İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okumaktadır. Aynı zamanda çizim yeteneği olan Adilhan'ın Amerikan futboluna da yeteneği var. Adilhan Numan'ın 20'li yaşlarda olduğu biliniyor.

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Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında? Survivor 2025 Gönüllüler kadrosundaki Adilhan Numan aslen nereli, kaç yaşında?

Genç yarışmacı aktif olarak spor yapıyor. Özellikle kick boks ve Amerikan futboluyla ilgilendiği bilinmektedir.

Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında? Survivor 2025 Gönüllüler kadrosundaki Adilhan Numan aslen nereli, kaç yaşında?
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Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında? Survivor 2025 Gönüllüler kadrosundaki Adilhan Numan aslen nereli, kaç yaşında?
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