Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında? Survivor 2025 Gönüllüler kadrosundaki Adilhan Numan aslen nereli, kaç yaşında?

Survivor 2025 Gönüllüler kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri olan Adilhan Numan, adada ilk kez yarışacak. Nereli olduğu ve yaşına dair bilgiler henüz netleşmemiş olsa da, Adilhan'ın güçlü fiziği ve mücadeleci ruhuyla bu sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor. Peki, Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında, nereli?