Survivor All Star (ünlüler gönüllüler takımı kadrosu) yarışmacıları kimler olacak? 2022 Survivor yarışmacıları netleşti!

Survivor Türkiye macerası Tv8 ekranlarında yeniden başlıyor. Programın yeni sezon yarışmacı kadrosu büyük ilgi görürken programın başlamasına kısa süre kala konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz sezonlara damga vuran isimlerden oluşan yarışmada bu sezon kıyasıya rekabet kaldığı yerden devam edecek. Bu noktada ise "Survivor All Star 2022 (ünlüler gönüllüler takımı kadrosu) yarışmacıları kimler olacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. MasterChef Türkiye'nin final tarihinin belli olmasıyla birlikte yeni sezona geri sayım başladı. İşte Survivor All Star 2022 yeni sezon yarışmacıları ve yarışmacı kadrosuna ilişkin detaylar...