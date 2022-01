Survivor All Star (ünlüler gönüllüler takımı kadrosu) yarışmacıları kimler olacak? 2022 Survivor yarışmacıları netleşti!

Survivor 2022 All Star yarışmacıları, Masterchef'in finaliyle beraber gündeme taşındı. Bilindiği üzere bu programlar peş peşe Tv8 ekranlarına geliyor. Geçmiş sezonların çok konuşulan isimleri şimdi yeni sezonda şampiyonluk için parkurda dev bir mücadeleye girecek. Heyecan dolu programla ilgili olarak "Survivor All Star 2022 yarışmacıları kimler olacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler takımı yeni sezon yarışmacıları ve tüm detaylar...