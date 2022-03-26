Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak, kaç kişi gidecek ve kimler olacak? Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor All Star 2022 heyecanı devam ederken, Survivor birleşme partisi yarışmanın izleyicileri tarafından takip ediliyor. Acun Ilıcalı daha önce parti için Mart ayının sonunu işaret etmişti. Belirtilen tarihin gelmesi üzerine izleyiciler Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak, kaç kişi gidecek ve kimler olacak sorularıyla konunun detaylarını inceliyor. Bilindiği üzere son olarak Elif adadan ayrılmış, bu ayrılığın ardından birleşme partisine kadar eleme yapılmayacağı duyurulmuştu. Acun Ilıcalı partinin yapılacağı tarihi açıkladı. İşte merak edilenlerin yanıtı!