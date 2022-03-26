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Haberler Yaşam Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak, kaç kişi gidecek ve kimler olacak? Acun Ilıcalı açıkladı!
Giriş Tarihi: 26.03.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 13:58

Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak, kaç kişi gidecek ve kimler olacak? Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor All Star 2022 heyecanı devam ederken, Survivor birleşme partisi yarışmanın izleyicileri tarafından takip ediliyor. Acun Ilıcalı daha önce parti için Mart ayının sonunu işaret etmişti. Belirtilen tarihin gelmesi üzerine izleyiciler Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak, kaç kişi gidecek ve kimler olacak sorularıyla konunun detaylarını inceliyor. Bilindiği üzere son olarak Elif adadan ayrılmış, bu ayrılığın ardından birleşme partisine kadar eleme yapılmayacağı duyurulmuştu. Acun Ilıcalı partinin yapılacağı tarihi açıkladı. İşte merak edilenlerin yanıtı!

Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak, kaç kişi gidecek ve kimler olacak? Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor birleşme partisi yarışmacılar kadar izleyicilerin de gündemini meşgul ediyor. Son olarak Elif'in sağlık durumu dolayısıyla adaya veda etmesi yarışma gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu vedanın ardından birleşme partisine kadar eleme yapılmayacağı duyuruldu. Bu gelişme üzerine izleyiciler Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak, hangi gün yapılacak, kimler olacak gibi sorularla araştırmaları hızlandırdı. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklaması ve birleşme partisinin tarihi…

Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak, kaç kişi gidecek ve kimler olacak? Acun Ilıcalı açıkladı!

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAPILACAK VE YAYINLANACAK?

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada birleşme partisinin mart ayının sonunda yapılacağını duyurmuştu. Son bilgilere göre Survivor 2022 birleşme partisinin görüntüleri Pazar günü yayınlanacak. Birleşme partisi ise Salı günlü ekranlarda olacak.

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Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak, kaç kişi gidecek ve kimler olacak? Acun Ilıcalı açıkladı!

Öte yandan Acun Ilıcalı, Birleşme Partisi'nde şarkıcı Edis'in yer alacağını, Türkiye'den bir grubun da bu anlara şahit olacağını bildirmişti.

Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak, kaç kişi gidecek ve kimler olacak? Acun Ilıcalı açıkladı!

BİRLEŞME PARTİSİNE KAÇ KİŞİ GİDECEK, KİMLER OLACAK?

Acun Ilıcalı, Elif'in vedası nedeniyle yaşanan değişikliği açıkladı. Ünlü televizyoncu, "Elif ayrıldığı için birleşmeye kadar başka bir yarışmacı yollamayacağız. Şu anda bütün yarışmacılarımız birleşmeye girme durumunda. Bundan sonraki adaylar toplu oylamadan değil haftalık oylama ile veda edecek" sözleriyle, birleşme partisine kadar eleme olmayacağını duyurdu.

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