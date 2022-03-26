Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak, kaç kişi gidecek ve kimler olacak? Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor birleşme partisi yarışmacılar kadar izleyicilerin de gündemini meşgul ediyor. Son olarak Elif'in sağlık durumu dolayısıyla adaya veda etmesi yarışma gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu vedanın ardından birleşme partisine kadar eleme yapılmayacağı duyuruldu. Bu gelişme üzerine izleyiciler Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak, hangi gün yapılacak, kimler olacak gibi sorularla araştırmaları hızlandırdı. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklaması ve birleşme partisinin tarihi…