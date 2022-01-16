Survivor Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Survivor’da sürgün adasına ilk giden isim Birsen Bekgöz yaşı, mesleği, memleketi

Sürgün adası uygulaması ilk haftaya özel bir uygulama olacak. Eleme adayı olan isimler sürgün adasına gönderilecek ve burada tek başlarına kalacaklar. Ne bir yarışmaya katılabilecekler ne de kazanılan ödüllerden faydalanabilecekler. Eleme adası olan isimler 4 gün boyunca burada hiç kimse ile temas kurmadan yaşayacaklar.