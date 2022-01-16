Survivor Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Survivor’da sürgün adasına ilk giden isim Birsen Bekgöz yaşı, mesleği, memleketi

Survivor 2022'de sürgün adası uygulamasının ilk kurbanı ünlüler takımından Birsen Bekgöz oldu. Türk kısa mesafe koşucusu olan ismin çeşitli dereceleri bulunurken geçtiğimiz günkü oylama sonrası ünlüler takımı sürgün adasına bu ismin gitmesi kararını aldı. 24 saat boyunca tek başına adada kalacak olan yarışmacı korku dolu anlar yaşarken programın izleyenleri "Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor'da sürgün adasına ilk giden isim Birsen Bekgöz yaşı, mesleği, memleketi ve hayatına dair merak edilenler…