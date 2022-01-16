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Haberler Yaşam Survivor Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Survivor’da sürgün adasına ilk giden isim Birsen Bekgöz yaşı, mesleği, memleketi
Giriş Tarihi: 16.01.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 16:53

Survivor Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Survivor’da sürgün adasına ilk giden isim Birsen Bekgöz yaşı, mesleği, memleketi

Survivor 2022'de sürgün adası uygulamasının ilk kurbanı ünlüler takımından Birsen Bekgöz oldu. Türk kısa mesafe koşucusu olan ismin çeşitli dereceleri bulunurken geçtiğimiz günkü oylama sonrası ünlüler takımı sürgün adasına bu ismin gitmesi kararını aldı. 24 saat boyunca tek başına adada kalacak olan yarışmacı korku dolu anlar yaşarken programın izleyenleri "Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor'da sürgün adasına ilk giden isim Birsen Bekgöz yaşı, mesleği, memleketi ve hayatına dair merak edilenler…

Survivor Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Survivor’da sürgün adasına ilk giden isim Birsen Bekgöz yaşı, mesleği, memleketi

Survivor 2022'de dün akşam sürgün adasına gidecek ilk yarışmacı ünlüler takımından seçildi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım yeni uygulamada ilk kurban olarak Birsen Bekgöz'ü seçerken öte yandan programın izleyenleri de bu yarışmacıya dair detayları araştırıyor. Bu noktada "Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Survivor 2022 yarışmacısı Birsen Bekgöz'ün yaşı, mesleği, memleketi ve yaşı gibi detaylar…

Survivor Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Survivor’da sürgün adasına ilk giden isim Birsen Bekgöz yaşı, mesleği, memleketi

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

Birsen Bekgöz, evlilik dönemlerinde Birsen Yavuz ve Birsen Engin (18 Ekim 1980, Berlin), Türk kısa mesafe koşucusudur. Enka sporcusudur.

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Survivor Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Survivor’da sürgün adasına ilk giden isim Birsen Bekgöz yaşı, mesleği, memleketi

Bekgöz hâlen Türkiye 4x100 ve 4x400 bayrak takımlarının sırasıyla 44.71 (Sema Aydemir, Meliz Redif ve Nimet Karakuş ile birlikte) 3:29.42'lik (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) dereceleri 2 Türkiye rekoru sahibidir.

Survivor Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Survivor’da sürgün adasına ilk giden isim Birsen Bekgöz yaşı, mesleği, memleketi

Sürgün adası uygulaması ilk haftaya özel bir uygulama olacak. Eleme adayı olan isimler sürgün adasına gönderilecek ve burada tek başlarına kalacaklar. Ne bir yarışmaya katılabilecekler ne de kazanılan ödüllerden faydalanabilecekler. Eleme adası olan isimler 4 gün boyunca burada hiç kimse ile temas kurmadan yaşayacaklar.

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