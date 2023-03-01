Haberler Yaşam Survivor bu akşam var mı yok mu? Survivor neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman? İşte 1 Mart 2023 TV8 yayın akışı

Giriş Tarihi: 01.03.2023 20:05 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 20:05

Survivor bu akşam var mı yok mu? Survivor neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman? İşte 1 Mart 2023 TV8 yayın akışı

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi ardından dizi ve yarışma programlarının yayınına ara verilmişti. TV8 ekranlarında da sadece haber gösterilirken, vatandaşlar "Survivor bitti mi, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" gibi soruları yöneltiyordu. Survivor 2023 yeniden başlarken, bu akşam TV8 yayın akışına bakan vatandaşlar fenomen yarışma programını göremedi. Acun Ilıcalı konu hakkında açıklama yaptı. Peki, Survivor bu akşam var mı yok mu? Survivor neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte konu hakkında detaylar