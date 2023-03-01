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Haberler Yaşam Survivor bu akşam var mı yok mu? Survivor neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman? İşte 1 Mart 2023 TV8 yayın akışı
Giriş Tarihi: 01.03.2023 20:05 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 20:05

Survivor bu akşam var mı yok mu? Survivor neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman? İşte 1 Mart 2023 TV8 yayın akışı

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi ardından dizi ve yarışma programlarının yayınına ara verilmişti. TV8 ekranlarında da sadece haber gösterilirken, vatandaşlar "Survivor bitti mi, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" gibi soruları yöneltiyordu. Survivor 2023 yeniden başlarken, bu akşam TV8 yayın akışına bakan vatandaşlar fenomen yarışma programını göremedi. Acun Ilıcalı konu hakkında açıklama yaptı. Peki, Survivor bu akşam var mı yok mu? Survivor neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte konu hakkında detaylar

Survivor bu akşam var mı yok mu? Survivor neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman? İşte 1 Mart 2023 TV8 yayın akışı

1 Mart 2023 TV8 yayın akışını izleyen vatandaşlar ünlü yarışma programı Survivor'ı göremezken, programın takipçileri "Survivor neden yok, bitti mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor yeni bölüm hakkında detaylar

Survivor bu akşam var mı yok mu? Survivor neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman? İşte 1 Mart 2023 TV8 yayın akışı

SURVİVOR 2023 BİTTİ Mİ?

Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada çekimlere ara verdiklerini ve yarışmacıları evlere alacaklarını ifade etti. Şu anda zor günler geçirildiğini ifade eden Ilıcalı, yarışmanın sonlamasına dair bir açıklama yapmadı.

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Survivor bu akşam var mı yok mu? Survivor neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman? İşte 1 Mart 2023 TV8 yayın akışı

SURVIVOR BUGÜN VAR MI YOK MU?

TV8 yayın akışına bakıldığında Survivor bu akşam ekranlarda olmayacak.

Survivor bu akşam var mı yok mu? Survivor neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman? İşte 1 Mart 2023 TV8 yayın akışı

SURVIVOR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Omuz Omuza Türkiye Kampanyası sebebiyle bu akşam Survivor olmayacak.

Survivor bu akşam var mı yok mu? Survivor neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman? İşte 1 Mart 2023 TV8 yayın akışı

1 MART 2023 TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

10:30 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama / Canlı

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Omuz Omuza / Canlı

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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