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Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? 21 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
21:08
Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? 21 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Bolu'daki yangın faciası sonrası milli yas ilan edildi. Dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmezken gözler TV8 yayın akışı 21 Ocak programına döndü. Survivor bugün var mı yok mu, neden yok haberleri gündemde. Konuyla ilgili gözler açıklamalara çevrildi. Peki; Survivor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, bu akşam var mı?