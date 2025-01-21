Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? 21 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 21:08 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 21:08

Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? 21 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bolu'daki yangın faciası sonrası milli yas ilan edildi. Dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmezken gözler TV8 yayın akışı 21 Ocak programına döndü. Survivor bugün var mı yok mu, neden yok haberleri gündemde. Konuyla ilgili gözler açıklamalara çevrildi. Peki; Survivor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, bu akşam var mı?

Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? 21 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Survivor bugün var mı yok mu takip ediliyor. Dokunulmazlık oyununun oynandığı yarışmada All Star- Gönüllüler sezonunun yeni bölümü bekleniyordu. Ancak Yemekteyiz'in devam etmesi üzerine araştırmalar hız kazandı. Peki, TV8 Survivor yeni bölüm ne zaman?

Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? 21 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SURVİVOR BUGÜN VAR MI YOK MU?

TV8 yayın akışından 20.00'de görülen Survivor saat gelmesine rağmen ekranlara gelmedi. Dizilerin yeni bölümlerinin kaldırılması ardından Survivor'ın da olmayabileceği düşünülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? 21 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TV8 YAYIN AKIŞI 21 OCAK 2025

TV8 Yayın Akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
12:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi

Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? 21 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği bilinmiyor.

Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? 21 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
SON DAKİKA