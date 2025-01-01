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Survivor Dilşah kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? 2025 Survivor All Star Gönüllüler Dilşah Kurt biyografisi
Giriş Tarihi: 01.01.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
19:09
2025 Survivor All Star Gönüllüler kadrosunun iddialı isimlerinden biri olan Dilşah Kurt, yarışma öncesi büyük bir merak uyandırdı. Survivor'a katılımıyla birlikte, adadaki performansı ve stratejik yaklaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan Dilşah, güçlü bir yarışmacı olarak öne çıkıyor. Peki, Survivor Dilşah kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte, 2025 Survivor All Star Gönüllüler Dilşah Kurt biyografisi...