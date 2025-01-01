Survivor Dilşah kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? 2025 Survivor All Star Gönüllüler Dilşah Kurt biyografisi

2025 Survivor All Star Gönüllüler kadrosunda yer alan Dilşah Kurt, güçlü kişiliği ve kararlılığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Survivor'a ilk kez katılacak olan Dilşah, gönüllüler takımının yeni ve iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki, Survivor Dilşah kimdir, aslen nereli? Dilşah Kurt kaç yaşında, mesleği ne? İşte, tüm merak edilenler...