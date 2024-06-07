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Haberler Yaşam SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 7 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 21:43 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 21:43

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 7 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda. İzleyiciler "Survivor eleme adayı" sorgulaması yapmaya başladı. 7 Haziran Cuma akşamı doknulmazlığı kazanan isim belli oluyor. Heyecanla dolu strateji ve güç oyunuyla dokunulmazlık kolyesini takan isim İstanbul'daki finale gitmeyi garantileyecek. Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmacının takipçileri tarafından eleme adayının kim olduğu, hangi isimin dokunulmazlık kolyesini kazandığı araştırılıyor. Peki, 7 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 7 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?

Bu akşamki bölümle dokunulmazlık oyununda son altı yarışmacı karşı karşıya geliyor. Nefes kesen havuz, denge ve stratejinin bir arada olduğu oyunda dokunulmazlığı kazanan isim, kendini korurken Istanbul'daki finale gitmeyi garantileyecek. İşte Survivor 7 Haziran dokunulmazlığı kazanan isim

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 7 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ YARIŞMACI?

Survivor'da bireysel mücadelinin başladığı ve son 6 yarışmacının kaldığı son haftalarda dokunulmazlığı kazanan isim belli oluyor. Dokunulmazlığı kazanan isim İstanbul'daki finale gitmeyi garantileyecek.

Dokunulmazlık kolyesini kazanan isim:

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 7 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor bu akşam 135. Bölümüyle ekranlara geliyor. Hırs, mücadele ve rekabetin olduğu bu son haftalarda herkes bireysel yarışıyor. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni kurallara göre dokunulmazlığı kazanan İstanbul finaline gidecek. 3 kişi dokunulmazlık kolyesini alacak. Kalan 3 kişi İstanbul'da yarı final eleme oyunu oynayacak. Henüz ilk dokunulmazlığı kazanan belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 7 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KOLYESİNİ KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu 135. Bölümde oynanıyor. En iyi performans göstererek dokunulmazlığı kazanan isim hem kendini koruyor hem de İstanbul'daki finale gitmeye garantiliyor.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 7 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu hafta eleme adayı dokunulmazlığı kazananın oyuyla belirlenmeyecek. 3 kişi dokunulmazlığı alırken kalan 3 kişi direkt eleme adayı olacak.

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