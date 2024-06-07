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SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 7 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
21:43
Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda. İzleyiciler "Survivor eleme adayı" sorgulaması yapmaya başladı. 7 Haziran Cuma akşamı doknulmazlığı kazanan isim belli oluyor. Heyecanla dolu strateji ve güç oyunuyla dokunulmazlık kolyesini takan isim İstanbul'daki finale gitmeyi garantileyecek. Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmacının takipçileri tarafından eleme adayının kim olduğu, hangi isimin dokunulmazlık kolyesini kazandığı araştırılıyor. Peki, 7 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?