SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 7 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor bu akşam 135. Bölümüyle ekranlara geliyor. Hırs, mücadele ve rekabetin olduğu bu son haftalarda herkes bireysel yarışıyor. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni kurallara göre dokunulmazlığı kazanan İstanbul finaline gidecek. 3 kişi dokunulmazlık kolyesini alacak. Kalan 3 kişi İstanbul'da yarı final eleme oyunu oynayacak. Henüz ilk dokunulmazlığı kazanan belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.