Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Nisan 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 yarışmasının 2 Nisan Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde kırmızı ve mavi takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Oynanan 2 etaplı oyun sonunda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Oyunu izleyenler ise detayları merak ederek Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorularla araştırmalarına devam ediyor.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları şöyle;