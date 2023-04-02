Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Nisan 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 yarışmasında kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Her iki takım için de kritik öneme sahip olan oyunda hedeflenen sayıya en önce erişen takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Öte yandan yarışmayı takip edenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor. İşte 2 Nisan Survivor dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçilen isim detayları.