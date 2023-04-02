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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Nisan 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 02.04.2023 22:37 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 22:40

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Nisan 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 yarışmasında kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Her iki takım için de kritik öneme sahip olan oyunda hedeflenen sayıya en önce erişen takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Öte yandan yarışmayı takip edenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor. İşte 2 Nisan Survivor dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçilen isim detayları.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Nisan 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 yarışmasının 2 Nisan Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde kırmızı ve mavi takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Oynanan 2 etaplı oyun sonunda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Oyunu izleyenler ise detayları merak ederek Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorularla araştırmalarına devam ediyor.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları şöyle;

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Nisan 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

2 Nisan 2023 Pazar günü ekranlara gelen Survivor 2023 son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı.

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Nisan 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

Zorlu dokunulmazlık oyununda ilk turda kadın ve erkek yarışmacılar parkurda hünerlerini gösterdi.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Nisan 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

Parkurun ardından atış oyununda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlık mücadelesinin ilk turunu kazandı.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Nisan 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan dokunulmazlık oyununda ilk turu Yusuf'un 8. sayıyı almasıyla kırmızı takım kazandı.

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