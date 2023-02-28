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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 27 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 00:08 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 00:08

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 27 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında 27 Şubat 2023 Pazartesi günü oynanan Survivor dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları kıran kırana mücadele verdi. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan zorlu oyunda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan ada konseyinde eleme adayı çıkardı. Yarışmayı takip edenler ise detayları öğrenmek isteyerek Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 27 Şubat Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler detayları.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 27 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları kritik dokunulmazlık oyununda mücadele verdi. Zorlu oyunun ardından hedeflenen sayıya ilk olarak erişen takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken kaybeden takım eleme potasına aday gönderdi. Yarışmanın son detaylarını öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmaya devam ediyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı olan isim detayları şöyle;

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 27 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

27 Şubat 2023 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 yarışmasında kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimi yapıldı.

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 27 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

Dokunulmazlık oyununda kadınlar ve erkek yarışmacılar kendi aralarında zorlu parkurda mücadele verdi.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 27 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

Kadın yarışmacıların kıyasıya mücadelesinin ardından sıra erkek yarışmacıların mücadelesine geldi.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 27 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

Erkek yarışmacıların da parkurdaki mücadelesinin sona ermesinin ardından final mücadelesi sonrasında dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.

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