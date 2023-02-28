Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları kritik dokunulmazlık oyununda mücadele verdi. Zorlu oyunun ardından hedeflenen sayıya ilk olarak erişen takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken kaybeden takım eleme potasına aday gönderdi. Yarışmanın son detaylarını öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmaya devam ediyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı olan isim detayları şöyle;