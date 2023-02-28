TV8 ekranlarında 27 Şubat 2023 Pazartesi günü oynanan Survivor dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları kıran kırana mücadele verdi. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan zorlu oyunda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan ada konseyinde eleme adayı çıkardı. Yarışmayı takip edenler ise detayları öğrenmek isteyerek Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 27 Şubat Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler detayları.