Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 2022'de 5 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan bölümünde zorlu bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. Zor bir parkurda yarışan yarışmacılar güç ve taktik kullanarak bayraklarını savundu. Ödül oyununu kazanan ekip ünlüler olurken ödülün de sahibi oldu. Bu sonuçla Gönüllüler takımı konseyde bir ismi eleme adayı olarak yazarak yokluk adasına göndermek durumunda kaldı.

Survivor 2022 All Star'da 5 Nisan Salı günü yayınlanacak bölümde Ardahan, Gökhan, Barış ve Gizem arasından elenecek isim belli oldu.

Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elenecek ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt buldu.

Survivor'da elenen isim dokunulmazlık oyununun sonunda gerçekleşecek eleme konseyinde hayallerine veda eden isim Ardahan oldu...