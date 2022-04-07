Survivor 2022 maratonu tüm hızıyla ekrana gelmeye devam ederken dokunulmazlık oyunu heyecanı izleyiciyle buluşuyor. Perşembe günü yayınlanan 71.bölümde Nagihan kendisi hakkında ortaya atılan ve çürütülen iddialar sonrasında daha da hırslandığını belirtecek. Rekabet ve hırsın giderek arttığı yarışmada 7 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyununu kim hangi takım aldı sorusuna yanıt aranıyor. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte tüm bilgiler…