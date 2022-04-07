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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 07.04.2022 22:05 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 22:05

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022 maratonu tüm hızıyla ekrana gelmeye devam ederken dokunulmazlık oyunu heyecanı izleyiciyle buluşuyor. Perşembe günü yayınlanan 71.bölümde Nagihan kendisi hakkında ortaya atılan ve çürütülen iddialar sonrasında daha da hırslandığını belirtecek. Rekabet ve hırsın giderek arttığı yarışmada 7 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyununu kim hangi takım aldı sorusuna yanıt aranıyor. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte tüm bilgiler…

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Haftanın elenen isminin Ardahan olmasıyla birlikte 7 Nisan 2022 günü de dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da Ardahan, Barış ve Gizem Meriç'ten sonra son eleme adayı da dün akşam belli oldu ve sonuncu isim Gökhan olmuştu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da ödül oyununun heyecanı bu akşam yaşanıyor. Yeni bölüm tanıtımının yayınlanmasının ardından ödül oyununun yanı sıra Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunlarının da gerçekleşeceği ortaya çıktı. Peki ödül oyununu hangi takım kazanacak?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU? 7 NİSAN 2022

Survivor All Star ödül oyunu kazananı henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 2022'de 5 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan bölümünde zorlu bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. Zor bir parkurda yarışan yarışmacılar güç ve taktik kullanarak bayraklarını savundu. Ödül oyununu kazanan ekip ünlüler olurken ödülün de sahibi oldu. Bu sonuçla Gönüllüler takımı konseyde bir ismi eleme adayı olarak yazarak yokluk adasına göndermek durumunda kaldı.

Survivor 2022 All Star'da 5 Nisan Salı günü yayınlanacak bölümde Ardahan, Gökhan, Barış ve Gizem arasından elenecek isim belli oldu.

Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elenecek ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt buldu.

Survivor'da elenen isim dokunulmazlık oyununun sonunda gerçekleşecek eleme konseyinde hayallerine veda eden isim Ardahan oldu...

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