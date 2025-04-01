Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Nisan 2025 Survivor’da 2. eleme adayı potaya giriyor!

Survivor eleme adayı araştırması hız kazandı. Yarışmacılar mücadele ederken ödül, dokunulmazlık ve iletişim için her oyuna ilk oyun gibi çıkıyor. Yarışmanın izleyicileri ekran başında yerini aldı. Peki, TV8 ile 1 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?