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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Nisan 2025 Survivor'da 2. eleme adayı potaya giriyor!
Giriş Tarihi: 01.04.2025 21:33 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 21:39

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Nisan 2025 Survivor'da 2. eleme adayı potaya giriyor!

TV8 ekranlarında yayımlanan zorlu yarışma programında haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Erkek yarışmacılar arasından seçilecek gitme adaylarında pota şekilleniyor. Survivor 2. eleme adayı kim oldu sorusu yanıt ararken zorlu parkurda kazanan takım sorgulanıyor. Ada konseyi heyecanı yarışmacıları sardı. Peki; 1 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Nisan 2025 Survivor’da 2. eleme adayı potaya giriyor!

Survivor eleme adayı araştırması hız kazandı. Yarışmacılar mücadele ederken ödül, dokunulmazlık ve iletişim için her oyuna ilk oyun gibi çıkıyor. Yarışmanın izleyicileri ekran başında yerini aldı. Peki, TV8 ile 1 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Nisan 2025 Survivor’da 2. eleme adayı potaya giriyor!

SURVİVOR'DA YENİ HAFTA!

Tuğba'nın elenmesi ardından Survivor'da yeni hafta başladı. İlk dokunulmazlık oyunu Gönüllüler takımının oldu. All Star ise ada konseyine gitti.

Sırada 2. dokunulmazlık var!

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Nisan 2025 Survivor’da 2. eleme adayı potaya giriyor!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 2. dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Nisan 2025 Survivor’da 2. eleme adayı potaya giriyor!

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da henüz 2. eleme adayı belirlenmedi.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Nisan 2025 Survivor’da 2. eleme adayı potaya giriyor!

HAFTANIN SURVİVOR ELEME ADAYLARI

- SEDAT