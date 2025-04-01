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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Nisan 2025 Survivor'da 2. eleme adayı potaya giriyor!
Giriş Tarihi: 01.04.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
21:39
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Nisan 2025 Survivor'da 2. eleme adayı potaya giriyor!
TV8 ekranlarında yayımlanan zorlu yarışma programında haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Erkek yarışmacılar arasından seçilecek gitme adaylarında pota şekilleniyor. Survivor 2. eleme adayı kim oldu sorusu yanıt ararken zorlu parkurda kazanan takım sorgulanıyor. Ada konseyi heyecanı yarışmacıları sardı. Peki; 1 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?