Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 22 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde önceki gece kritik ada konseyinde ünlüler ve gönüllüler takımlarının karışmasının ardından yeni takımlarla ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkurda geçen kıyasıya mücadele sonrasında kazanan takımı öğrenmek isteyen izleyiciler yoğun şekilde Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.