Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 22 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2022'nin TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlan son bölümünde yeniden şekillenen ünlüler ve gönüllüler takımları arasında yeni takımlarla oynanan ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkurda mücadele veren takımlardan en başarılı perfomansı gösteren takım dokunulmazlık zırhını alırken kaybeden takım kritik ada konseyinde eleme adayı çıkardı. Survivor son bölüm detaylarını merak edenler ise Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularına cevap aramaya devam ediyor.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile Survivor eleme adayı seçilen isim ve dokunulmazlığı kazanan takımla ilgili detaylar şöyle;