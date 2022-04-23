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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 22 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 23.04.2022 00:39 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 00:39

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 22 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde önceki gece kritik ada konseyinde ünlüler ve gönüllüler takımlarının karışmasının ardından yeni takımlarla ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkurda geçen kıyasıya mücadele sonrasında kazanan takımı öğrenmek isteyen izleyiciler yoğun şekilde Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 22 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2022'nin TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlan son bölümünde yeniden şekillenen ünlüler ve gönüllüler takımları arasında yeni takımlarla oynanan ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkurda mücadele veren takımlardan en başarılı perfomansı gösteren takım dokunulmazlık zırhını alırken kaybeden takım kritik ada konseyinde eleme adayı çıkardı. Survivor son bölüm detaylarını merak edenler ise Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularına cevap aramaya devam ediyor.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile Survivor eleme adayı seçilen isim ve dokunulmazlığı kazanan takımla ilgili detaylar şöyle;

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 22 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

22 Nisan 2022 Cuma günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları yeni üyeleriyle ilk dokunulmazlık oyunu için zorlu parkurda sahne aldı.

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Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 22 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Dokunulmazlık oyunu için kadınlar ve erkekler arasında oynanan etaplar sonunda yeni ünlüler ve gönüllüler takımları haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım olmak için son oyuna çıktı.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 22 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik dokunulmazlık oyununda Sude ile Nagihan arasında oynanan son sayı mücadelesinde Nagihan kazanarak yeni takımına 3. sayısını ve dokunulmazlığı kazandırdı. Böylelikle yeni takımlarla ilk dokunulmazlık oyununun galibi gönüllüler oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 22 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Dokunulmazlık oyununda kazanan gönüllüler takımı yemek yeme ödülünün sahibi oldu.

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